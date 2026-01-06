Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Nayanesh Ayman, 'rey' del Muay Thai y paje de Baltasar: "En mi tiempo libre soy campeón mundial"

El luchador español de origen congoleño ha visitado residencias de mayores y en el Hospital de Montepríncipe repartiendo regalos a niños y ancianos.

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

Es el número 1 de Muay Thai, Nayanesh Ayman, ha protagonizado un gesto solidario y ha ayudado a que muchas personas en España disfruten de la mágica noche de los Reyes Magos. El campeón del mundo ha decidido dejar de repartir puñetazos por un día y repartir regalos en residencias de mayores y en hospitales.

El español ha sido seleccionado por Baltasar como paje real para dar regalos a personas que no están pasando por su mejor momento, pero que gracias a esta visita su día se ha llenado de alegría.

En Antena 3 Deportes hemos estado con él y nos ha compartido su experiencia: "Estar aquí con los niños en el hospital es lo que más me llena, he visto su sonrisa y me ha llenado el corazón", comentó el campeón del mundo, quien destacó lo importante que es estar cerca de las personas que se encuentran en residencias y hospitales en estas fechas tan navideñas.

Y lo más mágico es que este año Baltasar ha escogido a a Nayanesh como su paje para que le ayude a repartir regalos. Ante esta propuesta, Nayanesh no dudó en unirse a su equipo, demostrando que es el mejor dentro del cuadrilátero y también fuera de él.

Los niños le han pedido muchas raquetas de tenis, balones de fútbol, peluches... y él, como buen ayudante que es, les ha dado todo lo que habían pedido.

Pero no solo ha mejorado el día de los pequeños, sino que sus padres han disfrutado incluso más que ellos: "Los niños estaban muy ilusionados, pero los padres lo estaban más, tenían lágrimas en los ojos al ver lo felices que eran sus hijos".

La magia de la Navidad sigue viva gracias a acciones como la de Nayanesh, que intenta que todas las personas tengan su regalo.

