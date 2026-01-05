Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Fútbol y Navidad

Magos del balón, estos son los futbolistas que ayudaron a los Reyes Magos en las cabalgatas: Maradona, Ramos...

La noche de Reyes es una de las más mágicas del año. Sus Majestades han contado siempre con una ayuda muy especial: la de futbolistas que, por una noche, cambian la camiseta por la capa real.

Ruud Van Nistelrooy

Magos del balón: los futbolistas que ayudaron a los Reyes Magos en las cabalgatas | Antena 3 Deportes

Publicidad

Sandra Cavia
Publicado:

Uno de los precedentes más recordados se remonta a 1993. En Sevilla, el Rey Baltasar tuvo como ayudante a Diego Armando Maradona. La imagen quedó para la historia: la "mano de Dios", esta vez, lanzando caramelos desde la carroza. Junto a él, otros compañeros de equipo como Simeone compartieron una noche que mezcló fútbol y magia navideña.

Sergio Ramos, Rey Baltasar en su pueblo natal

Años después, en 2009, fue Sergio Ramos quien presidió la carroza del Rey Baltasar en Camas, su pueblo natal, en Sevilla. Rodeado de pajes reales y del cariño de sus vecinos, el entonces futbolista del Real Madrid vivió una de las cabalgatas más especiales de su carrera, lejos de los estadios pero muy cerca de la gente.

Van Nistelrooy, Baltasar en Marbella

En 2013, el Rey Baltasar volvió a confiar en un delantero de talla internacional. Ruud Van Nistelrooy se enfundó la corona en la cabalgata de Marbella. El exjugador neerlandés reconoció entonces estar "muy feliz viendo las caras de los niños".

Gaspar también ficha: Albelda y Joaquín

Pero no todo ha sido cosa de Baltasar. El Rey Gaspar también ha sabido rodearse bien. En 2013, en Valencia, David Albelda participó como Rey Gaspar, aprovechando la ocasión para repartir buenos deseos y prometer "muchos triunfos" para el valencianismo en el año que comenzaba.

Y si hay un nombre ligado durante años a las cabalgatas, ese es el de Joaquín Sánchez. El futbolista del Betis se ha convertido en uno de los embajadores más habituales de Sus Majestades, lanzando caramelos y demostrando que la ilusión no entiende de edades.

Imágenes que se repiten con el paso del tiempo y que confirman una tradición ya consolidada: futbolistas que, por una noche, dejan el foco mediático para ayudar a los Reyes Magos a repartir ilusión. Porque en Navidad, como en el fútbol, lo importante es jugar en equipo. Y ahí, las estrellas nunca se quedan en el banquillo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Publicidad

Deportes

Gianni Infantino y Donald Trump

¿Puede la FIFA quitarle a Estados Unidos la sede y su participación en el Mundial 2026 por su intervención en Venezuela?

Ruud Van Nistelrooy

Magos del balón, estos son los futbolistas que ayudaron a los Reyes Magos en las cabalgatas: Maradona, Ramos...

Carlos Alcaraz y el tenista ruso Daniil Medvedev

Medvedev se rinde ante Alcaraz y Sinner: "Es casi imposible..."

Así se forjó 'Golzalo': las redes alucinan con un vídeo de Gonzalo García a los 10 años
Real Madrid

Así se forjó 'Golzalo': las redes alucinan con un vídeo de Gonzalo García a los 10 años

Benjamin Johnson, boxeador de 18 años, fallecido en el incendio de Suiza
Crans-Montana

Muere Benjamin Johnson, boxeador de 18 años, tras rescatar a un amigo en el incendio de Suiza: "Un héroe"

Tahirys Dos Santos, jugador del Metz
Crans-Montana

Tahirys Dos Santos, el canterano del Metz que salvó a su novia en el incendio de Suiza: "Volvió para sacarla"

El futbolista de 19 años, que sufre quemaduras en el 30% de su cuerpo, estuvo en la fiesta del incendio de Año Nuevo en Crans-Montana y, tras ponerse a salvo, volvió al bar para rescatar a su pareja.

Nicolás Maduro y Vedat Muriqi
Son Moix

El Mallorca llegó al estadio con el chándal de Nicolás Maduro detenido: la imagen más viral de LaLiga

De Venezuela a LaLiga: el chándal de Maduro USS Iwo Jima es el mismo que utiliza el RCD Mallorca.

Vinícius saluda a Xabi Alonso al ser sustituido

Nueva pitada del Bernabéu a Vinícius y Xabi Alonso le defiende: "Va a ser fundamental"

Novak Djokovic en el US Open 2025

Novak Djokovic se retira de la PTPA: "Me preocupa la transparencia..."

Julio Pascual levanta la 'Flaca', como llama a su bicicleta

Julio Pascual sube 777 veces a la ermita de La Antigua por una causa benéfica

Publicidad