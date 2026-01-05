Magos del balón, estos son los futbolistas que ayudaron a los Reyes Magos en las cabalgatas: Maradona, Ramos...

Uno de los precedentes más recordados se remonta a 1993. En Sevilla, el Rey Baltasar tuvo como ayudante a Diego Armando Maradona. La imagen quedó para la historia: la "mano de Dios", esta vez, lanzando caramelos desde la carroza. Junto a él, otros compañeros de equipo como Simeone compartieron una noche que mezcló fútbol y magia navideña.

Sergio Ramos, Rey Baltasar en su pueblo natal

Años después, en 2009, fue Sergio Ramos quien presidió la carroza del Rey Baltasar en Camas, su pueblo natal, en Sevilla. Rodeado de pajes reales y del cariño de sus vecinos, el entonces futbolista del Real Madrid vivió una de las cabalgatas más especiales de su carrera, lejos de los estadios pero muy cerca de la gente.

Van Nistelrooy, Baltasar en Marbella

En 2013, el Rey Baltasar volvió a confiar en un delantero de talla internacional. Ruud Van Nistelrooy se enfundó la corona en la cabalgata de Marbella. El exjugador neerlandés reconoció entonces estar "muy feliz viendo las caras de los niños".

Gaspar también ficha: Albelda y Joaquín

Pero no todo ha sido cosa de Baltasar. El Rey Gaspar también ha sabido rodearse bien. En 2013, en Valencia, David Albelda participó como Rey Gaspar, aprovechando la ocasión para repartir buenos deseos y prometer "muchos triunfos" para el valencianismo en el año que comenzaba.

Y si hay un nombre ligado durante años a las cabalgatas, ese es el de Joaquín Sánchez. El futbolista del Betis se ha convertido en uno de los embajadores más habituales de Sus Majestades, lanzando caramelos y demostrando que la ilusión no entiende de edades.

Imágenes que se repiten con el paso del tiempo y que confirman una tradición ya consolidada: futbolistas que, por una noche, dejan el foco mediático para ayudar a los Reyes Magos a repartir ilusión. Porque en Navidad, como en el fútbol, lo importante es jugar en equipo. Y ahí, las estrellas nunca se quedan en el banquillo.

