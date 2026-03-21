Mueren dos alpinistas y cinco resultan heridos tras una avalancha en los Alpes italianos

Dos alpinistas han muerto y otros cinco han resultado heridos, tres de ellos en estado grave, tras una avalancha en la región de Alto Adige (Alpes italianos) que afectó a un numeroso grupo de excursionistas.

El trágico suceso vino precedido de un desprendimiento que sorprendió a un grupo de 25 alpinistas que caminaban por las montañas del municipio de Val Ridanna, cerca de la frontera con Austria, a unos 2.400 metros de altitud.

Dos muertos y tres heridos graves de un grupo de 25 excursionistas

Además de los dos alpinistas que perdieron la vida, otros cinco resultaron heridos, tres de ellos en estado grave y dos con heridas leves. Una vez se conoció lo sucedido se activó el protocolo de emergencia enviando al lugar a efectivos de la Guardia de Finanza y seis helicópteros medicalizados.

Por otra parte, en diciembre del año pasado un alud se llevó la vida de tres personas, dos hombres y una mujer, mientras practicaban esquí de montaña en la zona del pico Tablato, en el municipio pirenaico de Panticosa (Huesca). En octubre de 2025 también fallecieron tres alpinistas croatas en los Alpes julianos de Eslovenia tras ser arrastrados por una avalancha en el monte Tosc, de 2.275 metros de altura.

Consejos para evitar una avalancha

En un final de 2025 trágico para los amantes de la nieve en España os expertos insisten en la importancia de consultar los boletines meteorológicos y de riesgo de aludes, llevar material de seguridad como ARVA (Detector de Víctimas de Avalancha), una pala y una sonda, llevar ropa adecuada y un casco, y evitar pendientes inestables.

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