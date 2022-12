Muere Stephan Bonnar, leyenda de la UFC, a los 45 años

La UFC y el mundo de las artes marciales mixtas está de luto después de confirmarse la muerte del luchador Stephan Bonnar a los 45 años. Al parecer el miembro del Salón de la Fama de UFC habría fallecido tras sufrir complicaciones cardiacas, según ha anunciado la propia UFC.

"La familia de UFC está triste por el trágico fallecimiento del miembro del Salón de la Fama de UFC Stephan Bonnar el jueves por presuntas complicaciones cardíacas mientras trabajaba", informa la UFC en su página web.

El presidente de la compañía de las artes marciales mixtas señala que Stephan Bonnar "fue uno de los peleadores más importantes que jamás haya competido en el octágono".

"Su pelea con Forrest Griffin cambió el deporte para siempre, y nunca será olvidado. Los fanáticos lo amaban, se identificaban con él y él siempre les dio lo mejor de sí. Lo extrañaremos", indicó Dana White.

Y es que su combate ante Forrest Griffin, celebrado en el Cox Pavilion el 9 de abril de 2005 en Las Vegas, Nevada, aun es recordado hoy en la historia de la UFC como "una de las mejores peleas de todos los tiempos", según señala la compañía.

"No pensé que tendría una carrera en UFC. Era solo un pequeño pasatiempo que estaba haciendo, así que cambió todo. Casi de la noche a la mañana, me convertí en una celebridad. alguien me reconocería, incluso en lugares oscuros. Viajaba con TapouT y estábamos en un pueblo pequeño. Estaba trotando y alguien en una camioneta decía 'Hola Bonnar'. Y donde quiera que vayas, alguien sabe quién eres. Fue salvaje", reconocía Stephan Bonnar en unas declaraciones recordadas por la UFC tras su trágica muerte.