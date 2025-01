A subasta el legendario Mercedes conducido por Fangio y Moss en 1955

Un Mercedes de los años cincuenta (1955) que fue conducido por el cinco veces campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, podría convertirse en el coche subastado más caro de todos los tiempos. Además, a este mítico monoplaza también se subió Stirling Moss. La subasta tendrá lugar en Stuttgart el próximo sábado 1 de febrero.

Pero, lo que hay que tener en cuenta es que no es un coche cualquiera, se trata concretamente del Mercedes-Benz W196 con el que Fangio ganó en el Gran Premio de Buenos Aires de 1955. Setenta años después podría volver a ser conducido, eso si, hay que tener en cuenta que saldrá a subasta superando una cifra récord.

"La compañía espera que el precio de subasta sea superior a los 50 millones de euros", aclara Marcus Breitschwerdt, director de Mercedes -Benz.

Características del Fórmula 1

Aunque sea un monoplaza de los años cincuenta es capaz de alcanzar una velocidad superior a 300 kilómetros/hora, cuenta con una potencia algo inferior a 300 caballos de vapor, además cuenta con ocho cilindros en su interior. En definitiva una auténtica obra de arte automovilística. Asimismo, el coche se presenta con la decoración Monza y con la documentación completa.

"Sin ninguna duda, es el coche de carreras más bonito del mundo y de todos los tiempos. No hay nada que se le pueda comparar. Es sencillamente una obra maestra de estilo y diseño", cuenta Marcus.

¿Lo puede conducir todo el mundo?

"No creo que sea un gran esfuerzo ponerlo a punto para que vuelva a circular. Y con mucho gusto ofreceremos a quien compre el coche que lo haga por él", aclara el director de la compañía.

Pero en cuanto a la pregunta de si podría ser conducido por todo el mundo, el director de la compañía lo tiene claro: "Aunque tuviéramos una dotes de conducción aceptables, no podríamos conducirlo. No sabríamos cómo hacerlo". Porque no podemos olvidar que es un coche de Fórmula 1.

¿Por qué se subasta?

El museo de Indianápolis, que aspira a centrarse más en Estados Unidos, venderá un total de 11 automóviles de su colección en tres subastas separadas este año. El coche, con número de chasis 00009/54, fue donado al IMS por Mercedes en 1965 y se vende para recaudar fondos para los esfuerzos de restauración del museo.

