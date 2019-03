El mundo del motociclismo, conmocionado por la muerte de Nicky Hayden

So sad. Rest In Peace Nicky... pic.twitter.com/vVqXFMTs6D — Chris Froome (@chrisfroome) 22 de mayo de 2017

So sad. I can't believe how life can be so cruel. All my condolence to Nicky's family and friends. #RIPNickyHayden pic.twitter.com/CQYg6v8FxT — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 22 de mayo de 2017

Always in my heart, champ. RIP Nicky. #69 pic.twitter.com/ML35Qm7f1g — Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) 22 de mayo de 2017

Hard day for the motorcycles family... R.I.P. NICKY HAYDEN😢😢😢

Dia duro para la familia del motociclismo...D.E.P. NICKY HAYDEN😢😢😢 — Alvaro Bautista Arce (@19Bautista) 22 de mayo de 2017

Totally shocked... Another one of the good guys gone way too soon. My thoughts are with his family and loved ones at this terrible time.. https://t.co/ozmbKa5Hba — Jenson Button (@JensonButton) 22 de mayo de 2017

R.I.P Nicky!!! lo siento mucho!! un gran tio..!!!

🙏💔💔 I'm sorry!! a great man is leaving!!!

sad… https://t.co/FzcgduJu4U — Nani Roma Dakar (@NaniRoma) 22 de mayo de 2017

Las leyendas nunca mueren. Sigue dando gas allí donde estés /

Legends never die. Keep going at full throttle wherever you are #DEPNicky pic.twitter.com/iOnSlJPsWi — Alex Márquez (@alexmarquez73) 22 de mayo de 2017

La vida es así de bonita como caprichosa con el destino, nunca te olvidaremos,jamás Nicky fuiste campeón dentro y fuera. #DEP #NickyHayden pic.twitter.com/Z3QpTAwYuw — Julián Simón (@JulianSimon_60) 22 de mayo de 2017

Fue un orgullo compartir pista con Nicky Hayden, un ejemplo para todos. DEP An example for everyone, proud of sharing track with you. pic.twitter.com/T1bUrnWqW2 — Tito Rabat (@TitoRabat) 22 de mayo de 2017

Ciao Nicky 👼🏼 — Marco Melandri (@MarcoMelandri33) 22 de mayo de 2017

Tragic news. No words. RIP Nicky — Carlos Sainz (@Carlossainz55) 22 de mayo de 2017

La vida es así de bonita como caprichosa con el destino, nunca te olvidaremos,jamás Nicky fuiste campeón dentro y fuera. #DEP #NickyHayden pic.twitter.com/Z3QpTAwYuw — Julián Simón (@JulianSimon_60) 22 de mayo de 2017

Amigo..siempre serás eterno! En los corazones de muchos..y en el recuerdo de todos..solo espero que allí donde estés..sigas dandole al gas! pic.twitter.com/UW0IsX9Nqz — Efren Vazquez (@EfrenVazquez07) 22 de mayo de 2017

Que tristeza. Pocas palabras en estas ocasiones 😢 pic.twitter.com/yPVOG4zs4P — Angela Vilariño (@Angelavilarino7) 22 de mayo de 2017

La parrilla del Mundial de motociclismo ha mostrado su tristeza por el fallecimiento, este lunes, del piloto estadounidense Nicky Hayden debido las graves heridas derivadas del accidente que sufrió mientras entrenaba en bicicleta en Italia. "Destrozado tras la noticia. Nunca te olvidaremos! #DEPNickyHayden", escribió en la red social Twitter el tricampeón del mundo en MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda), que acompañó el mensaje de una fotografía del de Kentacky llorando tras ganar su Mundial en 2006. Por su parte, el que fuera su compañero de equipo en Repsol Honda de 2006 a 2008, Dani Pedrosa, también expresó su pesar por la noticia. "Siempre en mi corazón, campeón. RIP Nicky. #69", escribió el de Castellar del Vallès. El campeón mundial de MotoGP de 2010, 2012 y 2015, Jorge Lorenzo (Ducati), se unió al dolor del paddock. "Muy triste. No puedo creer cómo la vida puede ser tan cruel. Todos mis condolencias a la familia y amigos de Nicky", señaló. Así, gran parte de los pilotos de la parrilla de las tres categorías, entre ellos Aleix Espargaró, Alvaro Bautista, Tito Rabat o Àlex Márquez, fueron haciendo públicas sus condolencias y realizando su particular homenaje al malogrado deportista, de 35 años. Hayden, campeón mundial de MotoGP en 2006 y actualmente participante del Mundial de Superbikes, sufrió severos politraumatismos después de que un coche le atropellara en la localidad italiana de Rimini. El americano fue embestido por un vehículo Peugeot, llegando a romper el parabrisas por el impacto. El piloto fue estabilizado en el lugar y trasladado al hospital "en condiciones gravísimas" con una hemorragia cerebral, politraumatismos en el cráneo, el tórax y la pelvis. Tras cinco días en los que su condición fue empeorando hasta ser "muy crítica", según el último parte médico del domingo, finalmente ha fallecido este lunes.

Publicidad