Max Verstappen defiende a su novia, Kelly Piquet, por el ciberacoso que recibe: "Esto tiene que parar"

Max Verstappen, tres veces campeón del mundo de F1, ha salido en defensa de su pareja Kelly Piquet a raíz del ciberacoso y odio que sufre la hija de Nelson Piquet en las redes sociales. El piloto neerlandés reaccionó a una publicación de Kelly en su cuenta de Instagram en la que la brasileña reconoce que "el mundo online puede ser un lugar maravilloso por varias razones, pero muy aterrador cuando se lanzan informaciones erróneas y mentiras".

"Durante más de tres años, he estado navegando por una ola muy extraña y molesta de acusaciones, rumores, situaciones inventadas, testimonios falsos, capturas de pantalla photoshopeadas... lo que se te ocurra. Todo mientras permanezco en silencio y no hago el juego a estas ridículas afirmaciones", asegura Kelly Piquet.

"Las acusaciones vertidas especialmente en los últimos meses han adquirido un nuevo nivel de difamación. Los que me conocen saben que nunca me pondría en esas situaciones, ni diría ciertas cosas ni actuaría de esa manera. Estoy lejos de ser perfecta, pero me enorgullezco de mis valores, mi moral y mis modales. Seamos claros", denuncia la pareja de Max Verstappen.

"Como ser humano, los comentarios y el odio me afectan profundamente a mí y a la gente que me rodea. Espero que esto sirva de recordatorio para que la gente verifique el contenido online antes de lanzar amenazas", apunta Kelly Piquet.

Una publicación a la que reaccionó el propio Max Verstappen, quien pide que paren estos comentarios y ataques hacia Kelly Piquet.

"Esto tiene que parar. Estas falsas acusaciones de ciertos individuos en Instagram y TikTok son una locura y ridículas al mismo tiempo. El odio no tiene cabida en este mundo. Sabemos lo que es verdad en nuestra familia y somos muy felices juntos. Te amo", comentó el piloto de Red Bull.

Kelly Piquet y Max Verstappen se conocieron en 2016 y, cuatro años después, en 2020 comenzaron a salir de forma oficial. Antes de comenzar su noviazgo con el neerlandés, la brasileña tuvo una relación con el piloto ruso Daniil Kvyat y fruo de esa relación tuviero a una niña llamada Penélope en 2019.

