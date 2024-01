Marc Márquez: "Ahora mismo no soy candidato al título"

Marc Márquez afronta su primero temporada sin una Honda en sus manos desde 2012, el último año que piloto una moto sin el ala dorada. El pasado mes de octubre el de Cervera anunciaba su decisión de dejar Honda y fichar por el equipo Gresini Racing (Ducati).

El seis veces campeón de MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019) busca emular a Geoff Duke, Giacomo Agostini, Eddie Lawson, Valentino Rossi y Casey Stoner, los únicos cinco pilotos que han sido campeones en la categoría reina con dos motos diferentes. Ander Garizurieta, periodista de Antena 3 Deportes, ha estado junto a Marc y su hermano Álex Márquez antes de una temporada que a día de hoy es incierta para el campeón español.

"Ahora mismo no soy candidato al título. Si me lo preguntas antes de la primera carrera, depende de la pretemporada. Pero no puedo ser candidato al título sin haber ganado una carrera el año pasado, sin haber luchado por los puestos de arriba, con conocer una moto...", reflexiona Marc Márquez.

"A día de hoy está más cerca Álex que yo (de la primera victoria). La obsesión no es buena en el deporte, no puedes empezar la casa por el tejado", avisa el genial piloto de Cervera.

Y es que Marc Márquez cuenta con ocho títulos campeón del mundo del Mundial de Motociclismo en su palmarés: 6 de MotoGP, 1 de 125cc (2010) y otra corona en Moto2 (2012). Solo Giacomo Agostini (8) y Valentino Rossi (7) tienen más títulos en la categoría reina del motociclismo. Por lo tanto, Marc Márquez podría igualar a Rossi y colocarse a una corona de Agostini.

"Me enfrentaré a pilotos que llevan muchos años con la misma moto"

Marc Márquez (Ducati) confesó que no ve "miedo" en la parrilla tras su fichaje por Gresini Racing para este 2024, porque ahora siente que es "uno más", aunque reconoció que hay "máxima motivación e ilusión", pero insistió en que "sería un gran error pensar en el título", ya que lleva "dos años sin una victoria".

"No veo miedo en la parrilla, soy uno más. Si vienes de ganar títulos, podría ser, pero me han ganado muchos pilotos. Yo aprendo de todos ellos, me tengo que reinventar para ver qué los hacen mejor. Me enfrentaré a pilotos que llevan muchos años con la misma moto y tendrían que estar por delante. Pero mi trabajo será dar el cien por cien", se sinceró el de Cervera.

"Hay ilusión, pero no puede haber ansia; hay ganas, pero no puedes ir con una venda en los ojos. Mi objetivo es hacerlo lo mejor posible. Si puedo quedar primero, mejor que segundo, pero lo normal, de entrada, no puedes optar a luchar contra ellos (los mejores). Tienes que ir creando ese momento. Sería un gran error pensar en el título, porque llevo dos años sin una victoria", recordó Marc Márquez.