Marc Márquez se 'derrumba' en redes tras dejar Honda: "He decidido sin el corazón"

Marc Márquez dejará el equipo Repsol Honda a final de la temporada 2023, así lo anunció la marca y lo corroboró poco después el de Cervera en redes sociales. El exitoso e histórico binomio ha durado 11 años, entre los que el catalán ha ganado 6 Mundiales de Moto GP, y ha sumado 59 victorias, 101 podios y 64 poles en sus 10 años en la categoría reina.

"Es una decisión de cabeza, no de corazón"

El de Cervera, a sus 30 años, sigue buscando la forma de competir y ganar en Moto GP, por eso ha querido lanzar un mensaje en sus redes explicando su decisión y hablando con el corazón. Márquez ha compartido una reflexión que previamente había enviado a un miembro de su equipo. "Ha sido la decisión más difícil de mi vida, guiada por la cabeza y la valentía, NO por el corazón", dice el español.

"Quiero volver a ser el mejor del mundo"

En la carta deja claro que su objetivo es volver a lo más alto: "Quiero intentar volver a ser el mejor piloto del mundo y para eso necesito disfrutar encima de la moto", apuntilla el hexacampeón.

La reflexión de Marc Márquez tras salir de Repsol Honda

"Quiero compartir con vosotros este mensaje que he enviado a un miembro del equipo:

Ha sido la decisión más difícil de mi vida, guiada por la cabeza y la valentía, NO por el corazón. Mi equipo de corazón siempre seréis vosotros, los de SIEMPRE, los que habéis apoyado y me apoyaréis. Pero tengo una cosa clara, quiero intentar volver a ser el mejor piloto del mundo y para eso necesito disfrutar encima de la moto.

He utilizado la teoría que decía el alpinista del libro que me dejaste para leer. Si puedo subir el Everest en tres días para qué subirlo en cinco? Lógicamente es mucho más arriesgado subirlo en tres días, te expones mucho más y puede que no se consiga, pero si no lo intento, no lo sabré nunca.

Por último toca que hable del corazón y, como bien sabes, nuestra relación es muy especial, por eso espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Vamos a disfrutar estas seis fiestas que nos quedan este año".

Irá a Ducati

A falta de oficialidad, la próxima temporada disfrutaremos de una dupla espectacular en Ducati, Bagnaia - Márquez, el actual campeón y líder del Mundial contra uno de los más grandes de la historia. Los dos en la misma moto batiéndose el cobre cada fin de semana, habrá roces, piques y enfados seguro pero el aficionado volverá a disfrutar del catalán en un equipo que lucha por el Mundial.

3º en Japón el finde pasado, hacía un año de su último podio

Esta decisión llega una semana después de que Márquez se subiera al podio de una carrera de Moto GP un año después. El fin de semana pasado fue tercero en Motegui (Japón), la primera vez que consigue subirse al cajón desde Phillip Island (2º en octubre 2022). El catalán ocupa en estos momentos la decimoquinta posición del Mundial de Pilotos con 64 puntos, a más de 250 del líder Bagnaia.