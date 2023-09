Lewis Hamilton: "Estuve a punto de morir surfeando con Kelly Slater"

Toda una vida a más de 300 kilómetros/h durante dos horas y cada fin de semana es lo que tiene... Los pilotos de Fórmula 1 tienen el límite del miedo y la adrenalina más elevado que casi ningún deportista. La mayoría son adictos a la velocidad y a los deportes extremos: surf, esquí, escalada...

Es el caso de Lewis Hamilton, el 7 veces campeón de Fórmula 1 es un gran amante del surf, y de esto ha hablado en una entrevista con 'Robb Report', dónde ha confesado que estuvo a punto de morir mientras surfeaba con Kelly Slater, el que es considerado por muchos el mejor de los tiempos.

Surfeó con Kelly Slater: "Había olas de 8 metros"

El piloto de Mercedes recuerda ese día en el que se lanzó al agua con su tabla de surf acompañado del mejor de siempre en esta disciplina, fue en Pipeline, Hawái...

"Había olas de casi 8 metros y Kelly Slater me decía: "No creo que puedas meterte en el agua"", explica el piloto inglés de 38 años.

Lewis, tan valiente y atrevido como siempre, hizo caso omiso, cogió su tabla y se puso a surfear con Slater. Sin embargo, la situación fue complicándose con olas que alcanzaban los 8 metros de altura. Y llegó el susto que casi termina en tragedia.

"Mi tabla se rompió por la mitad, recé y pensé que estaba cerca del final"

"Remé hasta la ola... era un tubo enorme, Kelly Slater estaba frente a mí. Sólo tenía que asegurarme de no quedar atrapado. Así que me sumergí, me agarré al arrecife y recé. Podía sentir la ola aterrizando detrás de mí, como si una bomba explotara. Mi tabla se rompió y se partió por la mitad. Pensé que estaba muy cerca del final. Pero esto, por alguna razón, me emociona", explica el compañero de George Russell.

Hamilton, cerca de Alonso en el Mundial

En cuanto a lo deportivo, tras 14 Grandes Premios, Fernando Alonso se mantiene tercero en el Mundial de Pilotos de Fórmula 1 con 6 puntos más que Lewis Hamilton (4º con 164 por los 170 del asturiano). Este domingo se disputará el GP de Singapur en Marina Bay, un circuito que se le da muy bien a ambos pilotos (4 victorias de Lewis y 2 de Alonso).