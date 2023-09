Sigue el pique entre Verstappen y Hamilton: "Tal vez esté un poco celoso..."

Qué duro es no poder pelear, ya no ganar, cuando has estado toda tu vida acostumbrado al éxito... Eso es lo que le está pasando a Lewis Hamilton en los últimos dos años en la Fórmula 1. El 7 veces campeón del Mundo acumula dos temporadas sin poder luchar por el título de Fórmula 1 y eso se está notando y mucho en su actitud y especialmente en sus declaraciones hacia los grandes dominadores, Red Bull y Max Verstappen, que este fin de semana rompió el récord de más victorias consecutivas (10).

El británico, recién renovado por Mercedes hasta 2025, realizó unas declaraciones en el GP de Monza de este fin de semana haciendo una comparación entre los compañeros que ha tenido él durante toda su carrera y los que ha tenido Max Verstappen, actual líder del Mundial.

Hamilton: "Mis compañeros han sido más fuertes que los de Max"

Lewis fue claro y conciso: "Para mí, Valtteri y todos los compañeros de equipo que he tenido, han sido más fuertes que todos los que ha tenido Max en Red Bull. Jenson, Fernando, Nico, Russell ahora, he tenido muchos... Ellos han sido muy sólidos y consistentes y, por ahora, Max no ha corrido contra nadie así", aseguró el cuarto clasificado en el Mundial de Pilotos.

Verstappen contesta: "Tal vez esté celoso..."

Unas declaraciones que, por supuesto, no han gustado nada al neerlandés, que no ha dudado en responder: "Tal vez esté un poco celoso de mi éxito actual... Este tipo de declaración... posiblemente piense que está ganando algo con eso, pero a mí no me importa. Creo que a Mercedes le resulta muy difícil lidiar con la derrota después de todos estos años ganando tanto", dijo Max.

"A Mercedes le resulta muy difícil lidiar con la derrota tras estar ganando tantos años..."

Está claro que lo sucedido en 2021 no se olvida tan fácilmente, especialmente para el británico, que vio como su octavo Mundial se escapaba en la última vuelta del último Gran Premio tras una histórica y polémica decisión de Michael Masi.

Lewis, dos años sin luchar por el Mundial

Desde entonces, Lewis y Mercedes no han podido competir por ganar el Mundial ni en 2022 ni en 2023, en el primero se impuso Verstappen por casi 150 puntos a Leclerc y este año va camino de repetirlo, esta vez con su compañero Checo Pérez, al que aventaja en 145 puntos. Hamilton quedó 6º en 2021 y ahora marcha 4º, a solo 6 puntos de Fernando Alonso y su Aston Martin. El siete veces campeón mundial finalizó 6º el GP de Monza tras una carrera en la que se quejó en varias ocasiones de que los medios no iban a aguantarle hasta final de carrera... finalmente sí que lo hicieron.