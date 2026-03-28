Fernando Alonso saldrá penúltimo en Suzuka: "El desafío aquí ha terminado..."

Fernando Alonso se vuelve a ver obligado a pensar en el futuro... La casi patética situación que atraviesa Aston Martin en este arranque de 2026 no deja otra opción al asturiano, que partirá penúltimo (21º) en el GP de Japón, pero que aun así ha querido mandar un mensaje de esperanza de cara al futuro.

Los Cadillac también baten a Aston en qualy

El bicampeón del mundo, que fue padre por primera vez hace unos días y se ausentó de los Libres 1 del pasado viernes, se quedó a tres décimas del Cadillac de Bottas y a cuatro del de Checo en la tercera clasificación de la temporada. El equipo debutante en F1 ya ha dado su primer paso en 2026, y no es otro que quedar por delante de los dos Aston en qualy (Alonso siempre les había batido los sábados).

En Suzuka el objetivo de Aston Martin vuelve a ser terminar la carrera, sea en la posición que sea, y de nuevo no será fácil. Así están las cosas en el equipo inglés...

Alonso, siempre positivo: "Hay un potencial enorme en el coche"

Aun así, Fernando, sigue haciendo gala de su profesionalidad y lanza un mensaje positivo y de esperanza para el futuro: "Hay un potencial enorme en el coche y en el motor. Hemos progresado desde Bahréin en cuanto a deployment y entender problemas de manejabilidad. Tenemos que arreglar las vibraciones y el déficit de potencia, son cosas fundamentales que han empezado mal, pero los ingenieros no están viendo la tele, están trabajando al máximo así que debemos darles tiempo y ser pacientes mientras seguimos compitiendo con este paquete", dijo el ovetense a AS.

Las vibraciones y las pocas prestaciones/fiabilidad del motor son el quebradero de cabeza de un coche que tardará tiempo en poder competir por puntos: "Todo funciona como se espera, hay cosas positivas que estamos probando en la fábrica pero de la idea pasas al túnel de viento, al CFD, a la fase de producción... y ya estamos hablando de agosto", explicó. Sobre el trazado japonés y sus características... "Aquí la mitad del equipo podría pilotar en Suzuka, las curvas de alta velocidad son ahora la estación de carga del coche para tener el máximo de potencia en las rectas. La habilidad del piloto ya no es necesaria, basta con levantar el acelerador y cargar la batería. Ya no hay desafío en alta velocidad...", sentenció.

Pole de Antonelli y Audi sigue sorprendiendo

Todo lo que sea terminar la carrera y hacerlo lo más cerca posible de cualquier coche de la parrilla será un grandísimo avance. La pole se la volvió a llevar Kimi Antonelli por delante de su compañero Russell y Piastri, de McLaren. Verstappen solo pudo ser 11º. La gran sorpresa del inicio de temporada es Audi, debutante en F1 y que fue capaz de colocar dos coches en el top 13 (Bortoleto 9º y Hulkenberg 13º).

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