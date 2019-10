Fernando Alonso revela en 'El Hormiguero 3.0' cómo son las fiestas de Briatore: "Es como te lo imaginas... o peor"

Fernando Alonso ha estado este lunes 'El Hormiguero 3.0' con Pablo Motos y allí se ha sometido al test más alocado con Trancas y Barrancas. Preguntado por las fiestas de Flavio Briatore, su exjefe en Renault y amigo personal, el piloto español ha contestado: "Hay de todo. Te puedes encontrar un castillo hinchable, seguramente. Tiene varios locales, Mónaco, Dubái... Alguna vez sí que muchos de los pilotos vamos al local de Flavio. Sigue siendo un buen amigo mío. Invita y es bastante generoso. Es como te lo imaginas o peor", ha bromeado.

El piloto asturiano ha hablado sobre su posible retorno a la Fórmula 1 y ha puesto fecha: "A día de hoy no me lo planteo, no he echado nada de menos la Fórmula 1 este año. Sigo amándola, es mi vida. En el 2021 hay una nueva reglamentación e igual se mezclan un poco las cartas. En verano del año que viene si existe esa posibilidad igual me lo planteo. Ni cierro la puerta ni la abro". "'Tienes que volver' es la frase que más he escuchado este año", desvela.

También ha tenido unas palabras sobre su posible participación en el Dakar: "Es otro de los proyectos que tengo entre manos. La semana que viene va a anunciar Toyota el equipo, así que... tendremos que esperar unos días, Pablo", ha bromeado el piloto español, dando por segura su concurrencia en este torneo.

"He entrenado bastante y no hay dos polos más opuestos en el mundo del automovilismo que la F1 y el Dakar. Es un reto que, si lo hago, será apasionante y me hace ilusión el probar el rally más duro del mundo", dijo el asturiano.