Verstappen se lleva la victoria y Alonso abandona la carrera al sprint del GP de Bélgica

Verstappen ganó el Sprint del GP de Bélgica, a pesar de que Piastri puso mucho empeño para quedar en primer puesto. Por otro lado, Carlos Sainz quedó cuarto, a pesar de la demora que provocó su paso por boxes. En cuanto a Alonso, un "día gris" en su día de cumpleaños.

La salida se retrasó por la lluvia, condicionando la parrilla y reduciéndose el Sprint de 15 a 11 vueltas. Se llegó a dar un total de cinco vueltas de formación tras el coche de seguridad. Posteriormente, y debido a que las condiciones del asfalto cambiaron, los pilotos procedieron a hacer el cambio de neumáticos de lluvia extrema a intermedios.

Esto le penalizó a Sainz, que salía tercero pero el box de la escudería italiana está de los primeros, por lo que en su reincorporación -y tras una mala parada- un conjunto de coches venía por detrás arrasando con todo. Sainz tuvo que ceder el paso y quedó sexto virtual. El otro lado de la moneda es Piastri, ya que el McLaren está en la mitad (entre el 'pit-lane' y la salida) y su vuelta a la carrera tras boxes le benefició.

Choque entre Hamilton y Checo

Tras una sanción a Lewis Hamilton de 5 segundos por colisionar con Checo Pérez y ocasionarle daños en el coche, Carlos Sainz se posicionó cuarto y Leclerc quinto. Esto se traduce en algo muy positivo para el piloto español: amplía a 8 puntos su distancia en el Mundial con Charles.

"Hoy ha sido un día gris"

Fernando Alonso no ha tenido la mejor celebración de cumpleaños en el Sprint del Gran Premio de Bélgica. El piloto asturiano abandonó por un error. Aunque está claro que no es el circuito favorito para Alonso, ya que nunca ha conseguido una victoria.

Esto ha dicho Fernando Alonso en declaraciones postcarrera: "La verdad es que hoy ha sido un día gris, casi gris oscuro. No he podido hacer una vuelta en Q2 por el accidente de Lance, salgo detrás, tampoco puedo entrar en la primera vuelta porque Stroll estaba delante e iba a perder tiempo, así que he entrado en la segunda oportunidad". Y ha añadido lo siguiente: "Es un fallo mío, pero iba a coger cero puntos sí o sí, así que tengo cero puntos en la grava".

"Tengo ganas de ver cómo vamos vamos mañana en seco. Quiero pasar página ya. Hoy nos vamos con cero puntos ambos coches, así que ojalá mañana sumemos los dos", señala el piloto asturiano.