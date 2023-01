El espectacular vídeo de Carlos Sainz escalando una duna casi vertical en el Dakar

Carlos Sainz protagonizó una gran cuarta etapa este miércoles en el Rally Dakar 2023. El español era consciente de que necesitaba ser lo más rápido posible en Ha'il para seguir con vida en la clasificación general -encabezada por Al-Attiyah- y consiguió terminar tercero y recortar 16 segundos.

"En el vídeo parece que es menos pendiente de lo que realmente era"

Además, el español dejó una espectacular maniobra para superar una duna imposible. El tricampeón de Dakar ascendió con muchísima velocidad por una gigantesca duna, y cuando el coche ya no le dio para más se deslizó horizontalmente hacia la derecha para acabar atravesándola unos metros más allá con su RS Q e-tron E2.

El vídeo está dando la vuelta al mundo porque realmente Carlos desafía a la gravedad; La duna presentaba una pendiente pronunciadísima y el español y su copiloto, Lucas Cruz, necesitaron dos intentos para poder pasarla y continuar con el recorrido.

El propio piloto español ha hablado de ello al término de la etapa tras visionar el vídeo: "Me acuerdo perfectamente porque no hemos podido subir y lo he reintentado, he tenido que girar y he ido surfeando la duna, hasta un momento que ya he conseguido subir. Hay cuestas muy empinadas y la verdad es que eso es típico dentro de esta zona de Ha’il, hay muchas montañas que subir. No sé los grados de inclinación, pero eran muchos. En el vídeo parece que es menos pendiente de lo que realmente era".