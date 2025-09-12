Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Aitor Francesena, de nuevo campeón mundial de surf adaptado: "El sonido me dice la altura de la ola"

El surfista vasco se quedó ciego tras sufrir un glaucoma y el golpe de una ola. Eso no le ha impedido ser uno de los mejores del mundo.

Joaquín Albareda
Publicado:

El azul del mar es un recuerdo de su niñez en Zarauz. De pequeño un glaucoma, y el golpe de una ola surfeando, le pusieron delante de sus ojos algo que el deportista vasco define como "el muro ese negro".

Aitor no se rindió y comenzó a desarrollar otros sentidos. De esta forma le han permitido ser uno de los mejores en su deporte. En el surf adaptado "no solo el sonido te da el tamaño, también te da la forma de la ola". "Por el toque de la espuma o el pase de una onda tú sabes la altura y la forma que va a coger esa ola", explica a Antena 3 Deportes.

Aitor Francesena ha ganado su sexto mundial de surf adaptado en la playa de California (EE.UU.). El mismo día que Alcaraz ganaba el US Open de tenis, Francesena conquistaba el suyo: "Los dos jugándonos el US Open, me han gastado muchas bromas con esta coincidencia".

Aitor ganaba su sexto mundial de surf adaptado, a cinco títulos de una leyenda como Kelly Slater. Lo peor es que en el surf puede exitir el juego sucio; alguno de sus rivales interfirió en las maniobras que Francesena utilizaba para coger una ola: "El surfista francés me cogió por detrás y me golpeó".

Perdió la vista a los 14 años

Hasta los 14 años Aitor pudo surfear en su Zarauz natal. "Tengo un plus sobre todos los surfistas que existen ahora mismo en el mundo". En éste último Mundial se acompaña de un guía, como es reglamentario, que es quien le transmite las condiciones del mar: "He usado sus ojos para ganar este m Mundial", afirma . "Me grita ¡tres, dos, uno! Ese uno significa que me ponga de pie".

Le apodan 'El Gallo' desde chiquitito, un mote que le ha valido para tener alguna anécdota: "Competía en Zarauz, cambié mi apodo por el apellido y mis paisanos creían que era francés", por lo parecido a Francesena. Muchos triunfos ha celebrado en su tierra. Los cambiaría por volver a presenciar es el mar: "Por supuesto que cambiaría volver a ver y dejar todos mis títulos".

