Carlos Sainz, optimista con su hijo: "Tiene capacidad para ganar un Mundial de Fórmula 1"

Carlos Sainz ha acudido esta mañana a los Desayunos Deportivos de Europa Press, donde ha hablado del futuro de su hijo en el mundo del motor. El piloto español se ha mostrado muy optimista asegurando que tiene capacidad como para proclamarse campéon del mundo en Fórmula 1.

"He tratado de ser siempre muy objetivo con él y creo que tiene capacidad para ganar un Mundial. Ojalá pueda estar en algún coche que tenga capacidad de ganar el título. Decir esto puede parecer un poco atrevido por mi parte, pero es lo que pienso y soñar es gratis", ha asegurado el madrileño.

Sobre su futuro

Además, Carlos Sainz ha hablado también sobre su futuro personal asegurando que no está lejos el día en el que se despida del mundo del motor. El piloto ha reconocido que su esposa ya ha llevado a cabo varios intentos para conseguir que anuncie su retirada deportiva.

"En el fondo me respeta, me conoce desde que los dos teníamos 18 años y sabe cuál es mi pasión. No está lejos el día que voy a decir hasta aquí hemos llegado, pero no pasa nada", apuntaba.

¿Próximo objetivo? Dakar 2020

El piloto ha hablado también sobre su próximo objetivo asegurando que le espera una carrera muy dura como es el Dakar, donde competirá con Fernando Alonso. "Me he ganado el derecho a decidir si quiero correr o no. A lo mejor ven un tío mayor con el pelo blanco y dicen: '¿Qué hace este aquí'? Bueno, pues intentar ganar el Dakar", añadía.