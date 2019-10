Fernando Alonso, en 'El Hormiguero 3.0' sobre su vuelta a la Fórmula 1: "En verano del año que viene..."

Fernando Alonso ha visitado este lunes 'El Hormiguero 3.0' con Pablo Motos y ha charlado con él sobre sus proyectos en el mundo del automovilismo.

El piloto español ha hablado sobre su posible retorno a la Fórmula 1 y ha puesto fecha: "A día de hoy no me lo planteo, no he echado nada de menos la Fórmula 1 este año. Sigo amándola, es mi vida. En el 2021 hay una nueva reglamentación e igual se mezclan un poco las cartas. En verano del año que viene si existe esa posibilidad igual me lo planteo. Ni cierro la puerta ni la abro". "'Tienes que volver' es la frase que más he escuchado este año".

Ha hablado también de su posible participación en el Dakar: "Es otro de los proyectos que tengo entre manos. La semana que viene va a anunciar Toyota el equipo, así que... tendremos que esperar unos días, Pablo", ha bromeado el piloto español, dando por segura su participación.

"He entrenado bastante y no hay dos polos más opuestos en el mundo del automovilismo que la F1 y el Dakar. Es un reto que, si lo hago, será apasionante y me hace ilusión el probar el rally más duro del mundo", aseveró el asturiano.

A favor de España

Esta mañana Fernando Alonso tuvo en una rueda de prensa ante los medios en Madrid para la situación en Cataluña: "Lo veo con tristeza, es difícil opinar sin estar dentro completamente y desde fuera es algo que no nos gusta ver", aseguró.

El español fue contundente: "Conozco la mayoría de los países y no hay ninguno como España. Ni por su riqueza, ni por sus gentes, ni por su variedad, de carácter, de gastronomía, de costumbres... somos el mejor país del mundo y deberíamos valorarlo más y ser más felices entre todos, con nuestra variedad".