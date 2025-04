Carlos Sainz, ilusionado con el GP de Madrid: "Podemos ser el mejor circuito del mundo y el mejor evento de todo el calendario"

Carlos Sainz ha sido el encargado de dar 'el banderazo' de meta a las obras del Madring, el nuevo circuito que albergará desde 2026 un Gran Premio de F1. Será la vuelta del Gran Circo a la capital de España tras 45 años. La última vez que la F1 estuvo en Madrid fue en 1981, entonces Gilles Villeneuve se llevo el triunfo en el trazado de El Jarama.

Este viernes se ha colocado la primera piedra del trazado semiurbano en Ifema y Carlos Sainz (Williams) ha sido el encargado de apadrinar un acto que ha contado con un peculiar acto con la carrera de dos excavadoras.

El piloto madrileño ha asegurado que Madrid se puede convertir "en el mejor circuito del mundo" si se le imprime "carisma y carácter" y confió en poder luchar por el podio el próximo año en el primer gran premio que se celebrará en la capital española.

"Confío mucho en Madrid y les puede superar. Vamos a ir a por ello. Podemos ser el mejor circuito del mundo y el mejor evento de todo el calendario", indicó Carlos Sainz, dejando claro que el Madring puede superar a trazados espectaculares como los de México, Miami o Las Vegas.

Este mismo jueves se desvelo todos los secretos del trazado madrileño, que contará con una espectacular curva peraltada, bautizada como 'La Monumental' y otra en la que se alcanzará la velocidad máxima del recorrido, con 340 kilómetros por hora. Madring contará con 5,47 kilómetros y 22 curvas.

"Como piloto, le pido siempre a un circuito que tenga carisma y carácter, con un cúmulo de curvas que lo hagan diferente. Es lo que le pido al de Madrid y estamos consiguiendo que tenga ese carácter", señaló Carlos Sainz.

Ante las preguntas que le han formulado otros pilotos sobre cómo será el circuito de Madrid, Sainz subrayó: "Les he dicho que no se preocupen, que me voy a encargar de ayudar todo lo posible para que sea un buen espectáculo. Es un proyecto que me apetece muchísimo".

