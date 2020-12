Carlos Sainz: "¿Fernando Alonso? Si Renault sigue dando con la tecla y yendo adelante, estará arriba"

Carlos Sainz ha despedido esta temporada en el Karting de la familia en Madrid y con Estrella Galicia 0,0 a su lado. Junto a los periodistas, el ya piloto de Ferrari ha asegurado que su objetivo será ganar con la escudería italiana.

"Siempre que sueñas con Ferrari sueñas con ganar, son palabras que van unidas y mi sueño siempre ha sido ganar con ellos, será complicado, claro que daré todo para intentar que pase pero queda un camino largo por delante, mucha reestructuración, mucha mejora con el equipo para ponerme en posición de ganar algún día, pero es el objetivo último y lo que voy a intentar", indicó Carlos Sainz.

El piloto madrileño reconoció que aún no ha recibido ningún consejo de Fernando Alonso de cara a su aventura en Ferrari.

"Seguro que hablaremos y comentaremos la jugada, pero Ferrari ha cambiado mucho desde 2014 y el equipo de entonces tiene poco que ver con hoy, la F1 cambia, pero seguro que no el espíritu y lo que genera en los fans", explicó Sainz.

Respecto a lo que se espera de Alonso y Renault de cara a 2021 y 2022, Sainz cree que estarán arriba.

"Renault ha tenido el tercer mejor coche en muchas carreras, han hecho tres podios y Fernando en ese coche puede hacer lo de Ricciardo o más así que si Renault sigue dando con la tecla y yendo adelante, estará arriba. Pero a Alonso lo que más le preocupa como a mi es el 2022, cuando llega el reseteo", aseguró Sainz.

"Voy a Ferrari en igualdad de condiciones que mi compañero, estoy allí para ayudar"

El piloto madrileño también habló sobre su primer día con Ferrari, una experiencia "muy intensa".

"Era un mono oficial y sin esponsors, pero hecho a medida así que ya me quedaba bien y dices 'está pasando de verdad' así que ya me he puesto un mono rojo, me he hecho un asiento, y no me llevé el casco así que tuve que poner el del Marc Gené. No había espejo, una pena pero luego me vie en la fotos en redes me impresionó bastante, fue un dia especial", admitió Sainz.

"Fue muy intenso todo, desde que volvimos de Australia al 15 de mayo que se anunció, fue una cuarentena muy intensa, mucho zoom, teams y llamadas conversaciones raras, pero bueno no nos aburrimos durante la cuarentena toda la familia", aseveró el madrileño.

Sobre su compañero Charles Leclerc, Sainz explica que ha firmado con Ferrari en igualdad de condiciones y podrá competir con el piloto monegasco en igualdad total.

"Cuando firmo sé lo que firmo, es anecdótico que lo diga Binotto, voy a Ferrari en igualdad de condiciones que mi compañero, estoy allí para ayudar, como en McLaren, donde el equipo está por delante, y luego en pista intentar batir a cualquiera", aseguró Sainz.

Por último, Carlos Sainz hizo balance sobre su paso por McLaren y su temporada en 2020.

"Estoy satisfecho, un año bueno, aunque duro al principio porque pasé por baches, muchos seguidos que nunca terminaban, pero en cuanto pasó la mala racha y cogí velocidad de crucero, enderecé para acabar sexto, que lo firmaba unos meses antes, una buena nota, buen sabor de boca con el 3º de McLaren también", indicó Sainz.