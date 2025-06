Carlos Sainz, al borde de las lágrimas tras ser 17º en la qualy: "¡Qué coj****, Hadjar me ha arruinado el fin de semana!"

La clasificación del GP de Canadá fue la cara y la cruz para los dos pilotos españoles. Mientras que Fernando Alonso firmó un espectacular sexto puesto por delante de Norris y Leclerc, entre otros, en su cuarta Q3 consecutiva;Carlos Sainz se quedó atrapado por segundo GP seguido en la primera sesión, donde fue molestado por Hadjar en una última vuelta que solo le valió para ser 16º.

"Impeding masivo, ¡masivo! Es increíble... ¡qué cojo...!"

"Impeding masivo, ¡masivo!", gritó por radio el madrileño tras ver como se frustraban sus opciones de meterse en Q2. El francés no se apartó cuando el español tenía que abrirse en la curva 6, lo que provocó que Carlos no pudiera mejorar su último intento y cayera en la primera sesión por segundo Gran Premio consecutivo (España y Canadá). Es la cuarta vez en la temporada que no pasa de la Q1, por las tres que lleva su compañero Alex Albon. "Mirar ese impeding, es increíble... ¡qué cojo***!", dijo a su equipo por radio ya con el coche en garaje.

Tras la clasificación, el expiloto de Ferrari atendió a la prensa visiblemente molesto, incluso abatido: "Contra esto no puedes hacer otra cosa que resignarte, nos han fastidiado un fin de semana que ya se va a la basura en un circuito donde íbamos muy bien, es la historia del año, no parece que acabe de cuadrarse todo. A ver mañana... pero no debería estar saliendo el 17º", dijo a DAZN.

Después fue incluso más tajante con otros medios que incidieron en el buen ritmo del Williams (Albon saldrá noveno) como aspecto positivo y que podría ayudarle para intentar la remontada: "Da igual el ritmo o lo rápido que vayamos en los Libres si después salimos 17º el sábado. Da igual, no vale de nada...".

En el GP de España clasificó 17º y solo pudo ser 14º en carrera. No obstante, ha puntuado en cuatro de las últimas cinco. Tras la sesión del sábado, la FIA anunció una sanción de tres puestos a Isack Hadjar por molestar a Carlos en la clasificación.

Alonso: "Ahora puedo atacar"

Fernando Alonso, por su parte, partirá en tercera fila (6º) en busca de aumentar su escaso botín de puntos en lo que llevamos de temporada (2 puntos). "Siento que hay feeling con el coche desde Miami, ahora puedo apretar, ahora puedo atacar. No creo que haya muchos pilotos, tal vez Russell y Verstappen, que hayan hecho mejor trabajo que yo este fin de semana", aseguró el asturiano.

Así queda la parrilla para la carrera de hoy

Así queda la parrilla para la carrera de este domingo. La sanción a Hajdar hace que pase de salir 9º a 12º.