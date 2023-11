El adelantamiento que podría valer un Mundial: la brutal pasada de Martín a Bagnaia en Qatar

Qué temporadón se está marcando Jorge Martín. El piloto madrileño se ha llevado esta tarde en Catar la octava victoria al sprint del año y ha reducido a 7 puntos la diferencia con el líder y actual campeón del Mundial, Pecco Bagnaia, que solo pudo ser quinto.

El italiano salía cuarto y el español quinto pero Jorge, como bien dijo hace días, va a arriesgar todo para intentar conquistar su primer título en la máxima categoría: "Me da igual terminar a 80 puntos", aseguró.

Pues que no se preocupe porque estará mucho más cerca... Martín se lo cocinó todo a fuego lento, tenía más ritmo que nadie y no tuvo prisa a la hora de adelantar, eso sí, a la hora de meter la moto fue muy agresivo, pasó del quinto al primero en un par de vueltas y ya no se bajó de ahí. En cambio, su rival en el Mundial sí que sufrió de lo lindo para no terminar incluso fuera del top 5, Maverick Viñales le apretó las tuercas hasta el final y terminó pegadito. Cada punto cuenta como nunca.

Un adelantamiento que puede valer un Mundial

El momento de la sprint llegó cuando solo había pasado una vuelta, Martín y Bagnaia, que se rozaron en la salida, se encontraron de nuevo en pista y la batalla se la llevó el de San Sebastián de los Reyes, que se lanzó directo a por la Ducati del italiano y tras un bonito y deportivo duelo en el que nadie quiso ceder, 'Martinator' salió ganador con una maniobra espectacular que quién sabe si puede marcar un antes y un después en el presente campeonato.

7 puntos de diferencia entre Bagnaia y Martín

Martín ha recortado esta tarde 7 puntos, estaba a 14 y ahora solo le separan 7 de Pecco, esa diferencia significa nada más y nada menos que el italiano ya no puede ser campeón del mundo en la carrera de este domingo. Ahora sabemos al 100% que el Mundial se decidirá en Valencia, que ya sabemos a quién apoyará.

El título se decidirá en Valencia: quedan 62 puntos por disputarse

En juego quedan 62 puntos (25 de la carrera en Catar y 37 en Valencia, con la sprint y la carrera). Puede pasar de todo pero 'Martinator' llega lanzado, primero a pensar en este domingo, donde el piloto de 25 años puede ponerse líder en un circuito en el que parece sentirse muy cómodo.