GP Indonesia: Bagnaia recupera el liderato de MotoGP tras una inoportuna caída de Jorge Martín

Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) tardará en olvidar lo ocurrido en la curva 11 del GP de Indonesia, pero deberá hacerlo si quiere seguir soñando con un título de MotoGP que parecía ya en su mano. El madrileño se fue al suelo cuando lideraba la carrera y dejó en bandeja el triunfo y el liderato al italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23).

Jorge Martín, que se había colocado líder tras una sideral salida, se fue al suelo en la curva 11 y no sumó un solo punto. Bagnaia es el nuevo líder de la categoría reina con 346 puntos, 18 más que Jorge Martín (328). Por delante quedan cinco carreras (Australia, Tailandia, Malasia, Qatar y Valencia) y las espadas están en todo lo alto.

También acabó por los suelos el español Marc Márquez (Honda RC 213 V), en la curva diez, cuando era décimo, que sumido en la desesperación se quedó cabizbajo apoyado en el muro de esa zona. El de Cervera acumula 22 caídas en un 2023 para olvidar y habrá que ver si su arriesgada decisión de abandonar Honda es acertada.

Martín: "Me quedo con que soy el más rápido ahora mismo"

Jorge Martín se mostró optimista pese al palo que ha supuesto no puntuar en el GP de Indonesia y señaló sobre el título que "hay que creer en ello hasta que ojalá se pueda ganar o hasta que no se gane, no podemos hacer más".

"Me he ido un pelín largo en la curva 10 y cuando he entrado en la 11, haciendo lo mismo que en la vuelta anterior, me he ido al suelo. Una pena porque era una oportunidad buena de mantener ese liderato y en una pista donde estaba marcando la diferencia", indicó el español sobre su caída.

"Me quedo con que iba liderando con tres segundos, con que soy el más rápido ahora mismo y no creo que Pecco tenga mi velocidad, tenemos que olvidar esta carrera y pensar en la siguiente, aprovechar mis puntos fuertes y demostrar en Phillip Island que tengo la misma mentalidad", apunto el piloto madrileño.

Jorge Martín señaló como principal causa del accidente que "al irme largo en la curva 10, he hecho que quizás se manche un poco la rueda y eso ha provocado la caída. Es una pista en la que no puedes cometer errores y, cuando te vas un metro de la línea, está sucio y quizás eso haya ensuciado la rueda y la curva siguiente, sin haber hecho nada diferente, me he caído".

Martín restó importancia a la moral que pueda haber adquirido Bagnaia con esta victoria al afirmar que no cree "que haya cogido muchas alas, porque el que estaba liderando con tres segundos era yo y aquí no iba a ganarme. Lleva desde Silverstone que no me ganaba".

"Necesitamos intentar pelear por cada día, por cada entrenamiento, que es lo que nos ha llevado a estar liderando hoy por tres segundos y no voy a cambiar nada porque es el método de trabajo que me hace ir rápido", aseguró Jorge Martín.