El malagueño Ramón Alarcón gana el título mundial de la Spartan Race en Abu Dabi

Ramón Alarcón solo tenía una cosa a su favor, ser de Torremolinos, el calor de su tierra le podía ayudar frente al resto de rivales de 80 nacionalidades distintas. Esa carta la jugó a la perfección y se llevó el título de Campeón del Mundo en la categoría Age Group, que en su caso abarca desde los 45 años, que tiene él, hasta los 49.

Lo más duro fue, nos ha contado, "correr por la arena, con momentos en los que la pierna se te hundía hasta la rodilla". Por delante tenía 21 kilómetros y 30 obstáculos que superar. Lo hizo en 2 horas y 26 minutos para cruzar primero la línea de meta en "La Meca de este deporte", como Alarcón define la Spartan Race que se celebró en el desierto de Abu Dabi, con una temperatura de 35 grados ya a las diez de la mañana.

Estar acostumbrado al calor de Torremolinos fue su pequeño aliado en Abu Dabi

Otra dificultad, inherente a esta competición, pero agravada por la arena, es el peso que en muchos momentos tienes que cargar y que "te impide avanzar, quieres ir rápido, pero no puedes", añade Ramón, en una entrevista exclusiva que ha concedido a Antena 3 Deportes.

"Las piernas se te hunden hasta la rodilla en la arena del desierto"

A todo esto hay que añadirle la necesidad de estar en muy buena forma física, con un equilibrio alimentario adecuado para tener un cuerpo fibroso y a la vez mucha fuerza. Algo que consigue con su báscula de precisión, en la que pesa todo lo que ingiere. Mide cada comida al gramo, para una combinación óptima de proteínas, grasas e hidratos de carbono.

Lo que no engorda es su cuenta bancaria con la Spartan Race. No ha tenido ningún premio económico por su triunfo, aunque como él dice "el orgullo que siento no se paga con dinero". Aún así el año próximo estará de nuevo en Abu Dabi para defender su título y volver a sentirse, por un día, espartano y jeque.

