Maddie Musselman, en busca de un cuarto oro olímpico mientras su marido lucha contra un cáncer de pulmón

Una llamada de teléfono golpeó a Maddie Musselman hace unos meses, confirmando los peores temores para la estrella del waterpolo estadounidense y su futuro esposo, Pat Woepse. Y es que Pat llevaba un tiempo con una tos persistente, una dolencia que acabó convirtiéndose en el peor de los presagios: un cáncer de pulmón. A sus 25 años, la joven estrella del waterpolo estadounidense se enfrentaba a un golpe durísimo, pero su pareja le dejó bien claro desde el primer momento que no quería que dejara de jugar y de cosechar éxitos con el equipo estadounidense femenino de waterpolo.

Maddie Musselman se planeó dejar el waterpolo para acompañar a su marido en la pelea contra el cáncer, pero Pat le dejó bien claro que él quería verla seguir jugando.

"Pat, desde el principio, me dijo: 'No vas a dejar de jugar al waterpolo. Me encanta verte jugar'", recuerda la joven jugadora estadounidense de waterpolo nacida en Newport Beach (EEUU).

"Sinceramente, me olvidé del waterpolo".

Maddie buscará el próximo verano su tercer oro olímpico, tras los logrados en Río 21016 y Tokio 2020, además de intentar ayudar al equipo estadounidense a ganar el cuarto oro consecutivo, algo de lo que no hay precedentes en ningún equipo de categoría masculina ni femenina.

Maddie Musselman es, a sus 25 años, una leyenda del waterpolo: doble campeona olímpica (2016y 2020), triple campeona del mundo (2015, 2017 y 2019) y dos veces campeona de los Juegos Panamericanos (2015 y 2019).

"No vas a dejar de jugar al waterpolo"

Lo más complicado para Maddie no fue seguir con su carrera deportiva como jugadora de waterpolo, lo más difícil fue encontrar las fuerzas para seguir después de que a su marido Pat le diagnosticaran el cáncer de pulmón. ¿Cómo se juega al waterpolo al más alto nivel sabiendo que tu marido está luchando por su vida?

"Sé lo mucho que significa para ella. Sé lo duro que trabaja y lo comprometida que está", comenta Pat.

"Así que, si tengo la oportunidad de verla jugar y tener éxito, es como si no hubiera nada mejor en el mundo para mí que ver eso", reconoce el marido de Maddie Musselman.

Una de las mejores jugadoras de waterpolo del mundo

Impulsado por el juego estelar de Musselman, Estados Unidos está al borde de la historia. Ningún equipo, ni femenino ni masculino, ha ganado jamás cuatro títulos consecutivos de waterpolo en unos Juegos Olímpicos.

Ambos waterpolistas se conocieron en la boda de unos amigos comunes. Pat Woepse le propuso matrimonio a Musselman en Newport Beach en junio de 2023. Se mudaron juntos en agosto y Musselman pidió prestado un vestido a un amigo de la familia cuando decidieron casarse con poca antelación el 30 de septiembre. Acababan de enterarse del terrible diagnóstico de Pat: un carcinoma de mediastino, un diagnóstico poco común que "parece ser un evento aleatorio y no provocado", según el Instituto del Cáncer Dana-Farber en Massachusetts.

"Una vez que recibías la llamada de confirmación, fue difícil", aseguró Woepse. "Estaba con mi familia y Maddie, obviamente rodeado de todos los que me aman, así que fue un momento bastante emotivo", admite Pat.

Tiene libertad para entrenar cuando quiera

Musselman, de 25 años, se tomó un par de semanas de descanso del entrenamiento después de recibir los resultados de la biopsia y permaneció junto a Woepse mientras determinaban los próximos pasos. Woepse se inscribió en un ensayo clínico que mezcla dos tipos de quimioterapia y una pastilla diseñada para su forma particular de cáncer.

El diagnóstico de cáncer de Woepse se transmitió al equipo femenino de EE. UU. de diversas maneras. Musselman se reunió con el entrenador Adam Krikorian días después de que llegaran los resultados de la biopsia, y su compañera de equipo Kaleigh Gilchrist actuó como mensajera mientras Musselman estaba fuera. Cuando Musselman se reincorporó al equipo nacional para entrenar, estaba nerviosa.

"Mi único objetivo en este momento es llegar a París y verla jugar"

No hay ningún plan en lo que respecta a Musselman y los Juegos Olímpicos. Ella es parte del equipo de Estados Unidos para el Mundial de natación en Doha. Acaban de pasar a la final tras derrotar a España en semifinales con dos goles de Musselman. Ella está entrenando cuando puede y está con Woepse cuando es necesario.

Mientras lucha por su vida, Pat sólo piensa en que Maddie cumpla sus sueños. "Nunca he estado en unos Juegos Olímpicos. Mi único objetivo en este momento es llegar a París y verla jugar".