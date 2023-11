Una jugadora de billar se retira de una final al darse cuenta de que competía con una transgénero

La jugadora de billar Lynne Pinches decidió abandonar la final del torneo Women's Champions of Champions de Denbighshire, en Gales, al darse cuenta de que su rival era transgénero. Harriet Haynes se proclamó así campeona del torneo.

Le comunica su decisión al árbitro en directo y recoge sus cosas

En un vídeo que recorre las redes sociales se puede ver a la jugadora de 50 años dirigirse al árbitro para comunicarse su decisión e inmediatamente va a su puesto para recoger sus cosas y abandonar el lugar entre los aplausos de algunos de los allí presentes.

"El trofeo o el dinero no significaban nada para mí sin justicia"

Tras retirarse de la final quiso explicar su decisión: "He jugado durante 30 años y nunca he concedido ni siquiera un segundo, mucho menos un partido. Esta era solo mi cuarta final, pero el trofeo o el dinero no significaban nada para mí sin justicia, y eso es lo que le dije al director del torneo después", aseguró.

Su hermano: "Es injusto competir contra una mujer trans"

También quiso pronunciarse su hermano Barry, que apoyó la decisión de Lynne: "Todo el crédito y gran respeto para mi hermana Lynne Pinches ayer por tomar una decisión y no jugar el partido más importante de su vida porque siente que es muy injusto tener que competir contra una mujer trans. Estoy completamente de acuerdo con su opinión de que es totalmente injusto esperar que las mujeres compitan contra mujeres trans en el billar o en cualquier otro deporte", admitió.

"Gran respeto por mi hermana por tomar la decisión y no jugar el partido más importante de su vida"

En el mismo post que escribió en Facebook también quiso puntualizar un aspecto de su mensaje: "Para que conste, esta publicación trata sobre la justicia en el deporte femenino, eso es todo. No tengo ningún problema si alguien quiere identificarse como quiera ser y no tengo nada en contra de Harriet Haynes", sentenció.

Precisamente en octubre de este año, hace apenas unas semanas, la Federación Mundial de Billar dio el visto bueno a las jugadoras transgénero para competir en la categoría de mujeres, algo que en muchos casos no gustó.