Enfado de Scariolo: "No tenemos la posibilidad de entrenar en condiciones antes del primer partido de los Juegos"

La selección española masculina de baloncesto completó anoche en Madrid su último test previo a su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024 ante Puerto Rico (107-84) en el en el WiZink Center de Madrid. Un partido que cargó de moral a los de Scariolo para el debut olímpico ante Australia, este sábado 27 de julio a las 11:00 horas en el estadio Pierre Mauroy de Lille. Pero no todo son buenas noticias para la actual campeona de Europa, que va tener serios problemas para entrenarse en esa instalación el jueves y el viernes, como indicó Sergio Scariolo.

"No sé a qué se deben los problemas con los entrenamientos. Me gustaría saberlo, pero la realidad del jueves y del viernes es realmente muy preocupante. No tenemos en este momento la posibilidad de entrenar en condiciones justo los dos días antes del primer partido de los Juegos. Espero que haya margen para que se pueda arreglar todo esto, pero en este momento estamos muy preocupados. La federación no tiene ninguna responsabilidad en esto, ha buscado alguna opción alternativa, pero es muy complicada", señaló Scariolo.

La expedición española incluso se plantea entrenar fuera de Francia, país donde se va a celebrar la cita.

"Va a ser muy complicado que podamos entrenar de una manera aceptable en Lille. Estamos muy preocupados porque la situación de los entrenamientos el día de llegada y el siguiente nos obliga posiblemente a tener incluso que salir de Francia para entrenar. Parece una absurdez, pero es la realidad en este momento", reconoció Scariolo.

Problemas en Lille a tres días del comienzo de la competición de basket

El problema es la cantidad de equipos presentes en Lille estos días y que hacen que entrenar en el estadio Pierre Mauroy sea imposible a día de hoy. El equipo español baraja la posibilidad de viajar a Bélgica para poder entrenar el jueves y el viernes, antes del debut en los Juegos Olímpicos de París 2024 ante Australia.

La actual campeona de Europa está encuadrada en el Grupo A de los JJOO, junto a Australia, Grecia y Canadá. El debut será este sábado a las 11:00 horas, el partido ante los helenos será el martes 30 de julio a las 11:00 horas y el partido ante Canadá se disputará el viernes 2 de julio a las 17:00 horas.

Pese a la victoria de anoche ante Puerto Rico, Sergio Scariolo advirtió sobre algunas carencias del equipo, como en el rebote.

"Seguimos con un déficit en el rebote que es estructural debido a las características de nuestro equipo. Pero esperemos que podamos hacer un esfuerzo extra contra equipos superiores básicamente como los que nos esperan para poder compensar este hándicap", explicó Scariolo.

"Competir en los Juegos no es difícil con este equipo y estos jugadores. Siempre competimos ganemos o perdamos, no creo que vaya a ser más difícil que otras veces", manifestó Scariolo.

Por otro lado, se refirió al homenaje que recibió Rudy Fernández en el que fue su último partido como profesional en España.

"Me voy muy satisfecho con la respuesta que ha dado la afición al último partido de Rudy aquí en casa, con momentos muy emotivos y de agradecimiento por parte de todos hacia un grandísimo campeón", concluyó Scariolo.

