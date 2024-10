José Manuel Heras: "El golf me salvó la vida. Así no quería vivir"

El deporte es bueno para la salud y algunos hasta les salva la vida. Es el caso de José Manuel Heras. Hace 15 años tuvo que parar, le diagnosticaron el síndrome de poems, una dolencia autoinmune que destruye los nervios poco a poco. Así lo comenta a Antena 3 deportes: "Estuve muy cerquita, muy cerquita de no contarlo. No quería vivir, porque vivir así no merecía la pena. Es muy duro para alguien que ha sido normal toda la vida. No podía ni hablar. Mi vida era del sofá a la cama y de la cama al sofá y así un año y medio".

Su vida se limitó, no veía salida, la eutanasia rondaba su cabeza y afirma: "Mi mujer y yo miramos un centro en Suiza por si al final nos decidíamos".

Pero la persistencia de su mujer y de los que le rodeaban le llevó al golf y fue así como con mucha rehabilitación tiró para adelante y se puso en pie y nos dice: "Me pongo en pie gracias a unas prótesis, eso me sostiene y me permite hacer todo, sin ellas no podría hacer nada. Yo no siento los pies como tal. Tengo la sensación como si me estuvieran pinchando en la planta del pie permanentemente, pero mi cerebro manda la orden de no hacer caso. Así lo voy gestionando".

"El golf es como la vida. Es una lucha interna contra ti mismo"

Ahora es el golf el que le motiva, el que le ha hecho ser un campeón, ha ganado varios trofeos en los último años. A José Manuel le ha acompañado el deporte siempre: fútbol sala, escalada, bicicleta, tenis y ahora una pelota y un palo le dan la vida.

"El golf es como la vida. Es una lucha interna contra ti mismo, es esa sensación de tenerte que ir superando", explica José Manuel Heras.

El síndrome de poems, ese que duerme sus nervios, sigue ahí, pero en esta lucha él siempre intenta ganar por mucho que cueste.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com