Javier Centeno, el hombre pájaro que ha cruzado el Arco de Piedrafita a 200 km/h

El saltador base Javier Centeno se ha lanzado a cruzar el arco de Piedrafita, en Huesca . Ha saltado desde más de 2.000 metros con su traje de alas y ha contado a Antena 3 Deportes la dificultad del salto.

"El vuelo ha durado 35 segundos, la velocidad que he alcanzado ha sido 200 km por hora y he atravesado el arco", explica Centeno, quien añade que para hacer esto hay que estar tranquilo, con la mente fría. "Hay que ir a por todas, no te da tiempo a pensar en nada".

Cruza el arco de Piedrafita a 200 km/h

Javier afirma que miro muchas veces el vídeo que había grabado su amigo Álex Villar cuando lo cruzó hace cuatro años. Eso le ha servido para estudiar y diseñar su salto.

Alex Villar falleció hace poco más de un año en un peñasco de Punta Calva, en el Valle de Chistau, que se encuentra ubicado en el municipio de Plan (Huesca). Javier ha querido dedicar el vuelo a su amigo. "Alex es el que tiene todo el mérito, él lo hizo primero", recuerda Javier Centeno.

Pará Centeno ha sido muy emocionante, algo grande y muy importante. Este arriesgado salto está al alcance de muy pocos: "Mis padres están curados de espanto". Solo los que encuentran la felicidad en el riesgo extremo se atreven a lanzarse.