Muere Álex Villar, saltador base, tras sufrir un accidente en Punta Calva

Álex Villar, de 34 años, falleció este viernes 5 de mayo tras no poder sobrevivir a un accidente en el peñasco de Punta Calva, Valle de Chistau, Huesca. El operativo de rescate y ayuda no tardó en presentarse en el lugar de los hechos pero no pudo hacer nada para salvarle la vida. Era uno de los mejores saltadores base del mundo.

Villar acumulaba más de 10 años de experiencia y era instructor de parapente, paracaidismo y salto base pero fue en 2015 cuando empezó a introducirse en el mundo del salto base, en el que realizó más de 1.000 saltos.

Atendió a Antena 3 Deportes en muchas ocasiones

En los últimos años y a razón de su valentía, coraje y habilidad en esta disciplina atendió en varias ocasiones a Antena 3 Deportes, la última vez fue en 2021, dónde explicó detalladamente el peligro de este deporte y las condiciones que se tienen que dar para que un salto salga a la perfección. Dos años antes también analizó el récord del mundo de velocidad en traje jet de Richard Browning, que llegó a alcanzar 137 Km/h de velocidad: "Nosotros planeamos, no volamos. Nosotros sólo podemos bajar. Él está volando de verdad", explicó entonces Villar. Pese a todo aseguró que eso todavía no se consideraba deporte: "El salto base es un deporte. Pero la modalidad que hace Browning todavía no lo es".

Su gran momento como saltador base

No obstante, su gran hito como saltador tuvo lugar hace cuatro años en el arco natural de Piedrafita, Huesca. Villar se lanzó desde 2.550 metros, recorrió 1.500 con un desnivel de otros 1.000 y consiguió atravesarlo a nada más y nada menos que 250 km/h.

"Tenía un 50% de probabilidades de éxito"

"El arco no se ve hasta que estoy prácticamente a 50 metros de él. Es muy bestialidad, es muy fuerte. Una vez saltas, tienes un 50% de posibilidades de éxito. Mamá, te quiero mucho. No voy a volver a pasar por el agujero", explicó Álex Villar a Antena 3 Deportes poco después de conseguirlo.

Otros saltadores que no sobrevivieron

El salto base es una de las disciplinas más increíbles del mundo, los que lo practican ponen su vida en peligro cada vez que realizan un salto y la preparación y estudio del terreno previo son cruciales, no obstante, siempre hay un pequeño porcentaje que escapa al control humano. Saltadores como Uli Emanuele, que cruzó un ventanal de dos metros y medio en los Alpes Suizos a 250km/h y Alexander Polli, famoso por atravesar un agujero en la Sierra de Montserrat al saltar desde un avión, fallecieron hace años en sendos accidentes. Tristemente, el madrileño Álex Villar se une a esta trágica lista de saltadores.