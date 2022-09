Jackson Goldstone y su descenso de locos para ganar el Red Bull Hardline 2022

El valle de Dyfi (Gales) acogió la octava edición del Red Bull Hardline, la prueba de descenso de MTB downhill más dura y peligrosa del mundo. Una locura solo apta para los mejore riders del mundo y que ganó el canadiense Jackson Goldstone con un descenso increíble.

Un descenso salvaje en MTB en la que salir ileso se convirtió en un auténtico desafío. A velocidades de vértigo, cerca de los 70 km/h, y con saltos que superan los 30 metros de largo.

A sus 18 años, el canadiense Jackson Goldstone se coronó como el ganador más joven del Red Bull Hardline. El descenso que le dio la victoria fue una auténtica pasada, un descenso solo al alcance de un elegido. Llegó a sacar hasta 6 segundos de ventaja a los riders locales Joe Smith y Taylor Vernon.

"He hecho una carrera muy buena y he enlazado todo lo que quería, con solo un pequeño error. Estoy muy contento, pero no es la forma en que quería ganar. Estoy muy apenado por todos los chicos que se han caído", indicó el rider canadiense.

Y es que el Red Bull Hardline fue una escabechina para los mejores riders del mundo. Bernard Kerr, el último campeón de la carrera de mountain bike downhill más difícil del mundo, se pegó un trastazo tremendo y acabó destrozando su bicicleta. De forma sorprendente, él salió ileso del terrible accidente.

No tuvieron tanta suerte Jess Blewitt y George Brannigan, ambos sufrieron factura de clavícula tras dos fuertes caídas.