Higinio Rivero, el primer español en competir en los Juegos Olímpicos de verano e invierno: "Tras el accidente vi que no había muerto y..."

Un accidente en la montaña cambió la vida de Higinio Rivero hace 13 años, y desde entonces, su realidad ha pasado por una silla de ruedas, pero también por probar diferentes deportes. Es más, destaca en tantos que ha llegado en participar en tres Juegos Paralímpicos, y en disciplinas diferentes...

Su próximo reto son los Juegos de los Ángeles

En la actualidad, este genio bilbaíno ya tiene en mente competir en los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028.

Higinio reparte su tiempo entre Juegos Paralímpicos de verano y de invierno, y es el primer español en estar presente en las dos citas olímpicas sin que un accidente en la montaña le haya frenado en la vida: "Yo vi que no me había muerto por lo que sentí que tenía otra oportunidad en la vida... Hay que hacer lo que sea con lo que tenemos", cuenta a Antena 3 Deportes.

El deportista vasco acaba de volver de Milán y Cortina compitiendo en esquí de fondo y en biatlón, donde combina también el tiro. Tras esta experiencia se ha puesto en modo 'verano' para preparar la siguiente cita: "Según vengo de una paso unos días por casa y otra vez a la piragua".

Higinio Rivero compite en tres disciplinas diferentes y siempre está abierto a nuevos retos: "Cuando estaba en el hospital estaba yo con una Tablet y miraba cosas que se pudieran hacer en silla de ruedas. Soy un viejo rockero, por lo que mientras podamos dar guerra sonará el rock and roll".

La vida no se detuvo para él tras sufrir un accidente en la montaña que le dañó la médula, en el hospital y asumiendo su nueva situación ya pensaba en cuales serían sus nuevos retos.

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