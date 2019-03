Zidane: "Yo soy el entrenador del Castilla y Benítez es el del Real Madrid"

Tras la debacle del Real Madrid ante el Barça en el Clásico, con derrota por 0-4 y una paupérrima imagen que incluyó pitos, cánticos y pañolada, el futuro de Rafa Benítez como técnico blanco está bastante en duda. Ante eso, el nombre de Zinedine Zidane ha salido a escena, pero el actual entrenador del Castilla parece no tener prisa para dar el salto al banquillo del primer equipo. Al menos eso ha dicho en rueda de prensa.

"Soy el entrenador del Castilla y Benítez es el del primer equipo. Las cosas están bien así. Estoy contento. Me quedé para entrenar al Castilla porque el año pasado me fui con la sensación de que me faltaba algo", afirmó el galo.

Además, dice que no tiene prisa: "Me falta mucho, un entrenador nunca está preparado. Como jugador voy poco a poco. El presente es el Castilla y así seguiremos".