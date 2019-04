Zidane, sobre 'Football Leaks': "Espero que se solucione pronto"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió la inocencia de Cristiano Ronaldo en la investigación que se está realizando por Hacienda y pidió que no se hagan "juicios paralelos" que acaben afectando al rendimiento deportivo de su equipo.

"Seguro que cuando se habla de estos temas afecta pero lo importante para nosotros es lo deportivo. Para no decir cosas que no son adecuadas, espero que las cosas se van a arreglar muy rápido. No quiero juicios paralelos. Vamos a esperar solo", aseguró en rueda de prensa cuando fue preguntado por la investigación que afecta a varios de sus jugadores.

Que todo se aclare rápido

"Antes de todo hay que ver antes que jugadores son personas y muy inteligentes, saben perfectamente lo que han hecho y lo que hacen como debería. Pienso que cada jugador sabe lo que hace. Están mirando, especulando y diciendo cosas. Espero que las cosas se aclaren rápido con todos porque queremos pensar solo en fútbol y en ganar partidos", añadió.

Durante la semana ya el capitán del Real Madrid Sergio Ramos se había expresado sobre este asunto, pidiendo que nada afecte a la buena línea deportiva del equipo y que son temas en los que en el vestuario se mantienen "al margen porque es la vida privada de uno".

"Son temas muy delicados, creo en la ley y la justicia, nadie mejor que ellos para tomar decisiones. Todo el mundo en su trabajo tiene que tener las cosas claras, es un tema incómodo que no debe afectar a ningún jugador ni al equipo. Algunos dirán verdades pero otras cosas son mentiras que intentan meter para desestabilizar al grupo del buen momento que estamos pero no creo que lo consigan", manifestó el capitán blanco.