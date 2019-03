Zidane: "No entiendo a quienes quieren vender a Cristiano; a mí también me pitaron"

Apuesta por el ataque ante la Roma

Se puede cambiar, puedo cambiar o hacer lo mismo. La idea es tener mucha pegada ofensiva. La única cosa que tenemos que hacer es ganar el partido. Tenemos que pensar solo en este partido. Muchos piensan que va a ser fácil y no lo va a ser; va a ser difícil. Tenemos que jugar bien y ganarlo bien.

La situación de James Rodríguez

No es un problema suyo. Es un jugador comprometido; entrena bien. Luego tienes que hacer cambios y siempre tiene que salir uno, dos o tres jugadores. James tiene que dar todo en campo y es lo que está haciendo. Siempre voy a pedirle más porque es talentoso, como muchos de los jugadores. Está mejorando y lo está demostrando.

Sobre los pitos a Cristiano Ronaldo

No (entiendo a los que quieren vender a Cristiano). Soy el entrenador y quiero a Cristiano. Lo de los pitos... A mí también me han pitado. No es una cuestión de un jugador particular. El público quiere más de sus jugadores y eso es mejor para los jugadores. Yo creo que el público quiere mucho a sus jugadores al final.

Partido a partido

Tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Nuestro objetivo es este. Luego ya pensaremos en la Liga. No pienso si la temporada es mala o buena. Me concentro solo en el día a día y eso es lo que da fuerza. [...] Para mí es el partido más importante porque es el próximo. El domingo tendremos otro que se convertirá en el más importante. Cuando uno se convierte en entrenador quiere jugar partidos como este. He ganado una Champions y no se puede explicar con palabras lo que uno siente.

Entiende a la afición del Madrid

Es muy importante la afición para nosotros. Siempre han estado con nosotros. Luego en el partido es normal que cuando no ven las cosas como quieren piten un poco. Esto es parte del fútbol y no hay que darle más importancia.

Elogia a los delanteros de la Roma

La Roma es un buen equipo. Me preocupan más mis jugadores y sabemos que vamos a tener un partido difícil. A lo mejor los de arriba de la Roma son muy fuertes y buenos.

Marcelo está OK

Marcelo está listo para jugar, ya entró el último día. Que llamen a Marcelo o no depende del seleccionador.

¿El Madrid genera dudas fuera de España?

A mí no me importa generar dudas fuera de España. Siempre tienes que jugar el partido, nunca está ganado. He sido jugador y siempre es así. Tienes que hacerlo bien para ganar, está claro como el agua.

Elogios para Mayoral

Ha jugado tres partidos con una intensidad increíble. Es verdad que forma parte del grupo. Es un jugador de la cantera y es importante para el grupo. Todo lo hace con personalidad y ganas. Hay que ir tranquilamente con él porque es joven. Poco a poco. Va a ser complicado hacer la alineación; todo es posible.

Bale, listo para el partido

Está preparado y listo para jugar. Eso es lo más importante. Lo de los 'tomates' en el calcetín es una cosa suya, pero él está bien.

¿Lucas Vázquez o Bale?

El jugador que va a jugar tiene que conocer su papel. Lucas Vázquez o Bale están convencidos de lo que tienen que hacer en campo. No te puedo decir si mañana Gareth va a hacer los mismos kilómetros que Lucas, pero la idea es la misma. Hacer el equipo va a ser complicado.

Totti, una trayectoria increíble

Cada partido se tiene que jugar. Lo que se dice en Roma no es verdad. Sobre Totti, él ha sido un gran jugador. Ha tenido una trayectoria increíble y está en un momento complicado de su carrera. El entrenador tiene que aprovechar el tiempo que le queda a Totti como jugador.