Joan Laporta, sobre Lamine Yamal: "Lo notificamos en el momento en que lo supimos, intentamos curar a nuestros jugadores"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha pasado por los micrófonos de 'El Matí de Catalunya Ràdio' y allí se ha referido a la situación de Lamine Yamal y su desconvocatoria de la RFEF tras ser sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis. Pese al malestar que admitió la RFEF en el comunicado en el que hacía oficial la baja de Lamine para los partidos ante Georgia y Turquía, el máximo dirigente azulgrana defiende que se lo comunicaron a la RFEF cuando los médicos les transmitieron el tratamiento al que se debía someter el futbolista.

"Lo notificamos (a la RFEF) en el momento en que lo supimos. Cuando el doctor que le ha tratado nos dijo que necesitaba un reposo de diez días, se lo dijimos a la selección. Respetamos lo que diga la selección. No queremos polémicas. Intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el interés del Barça. El Barça quiere tener a su jugador a disposición del club. Coincide que el reposo es en el parón. No perjudica a la clasificación de la selección, que está casi clasificada", señala Laporta en Catalunya Ràdio

El lunes llegó el doctor (Ernest Schilders), que es una eminencia. Lo exploró ese mismo día y nos comunicó el tratamiento y todo ha ido rodado. Queremos tener a Lamine a disposición del club", añadió Laporta.

Preguntado por el estilo de vida de la estrella azulgrana, Laporta ha elogiado la madurez de Lamine Yamal, al que ha agradecido que "siga jugando" a pesar de la pubalgia que arrastra.

"Eso demuestra su barcelonismo y su compromiso. Lamine es un genio que tenemos la gran suerte de que juegue en el Barça y lo tenemos que proteger. No ha llegado todavía al punto de máxima excelencia y ya es el mejor jugador del mundo en su posición", ha señalado el presidente azulgrana.

Laporta y la visita de Messi al Camp Nou: "Fue un acto espontáneo y de barcelonismo"

En otro orden de cosas, Joan Laporta habló sobre la visita sorpresa de Leo Messi al Spotify Camp Nou del pasado fin de semana y aseguró que fue "un acto espontáneo y de barcelonismo".

"Fue un acto espontáneo y de barcelonismo. Yo no lo sabía, esta es su casa. Cuando me dijeron cómo fue, me pareció un arrebato simpático, espontáneo y un acto de barcelonismo", explicó Laporta.

Leo Messi en el Spotify Camp Nou | Efe

El presidente del Barcelona insistió en que la intención del club es organizar "un homenaje al mejor jugador de la historia", que dejó la entidad azulgrana en verano de 2021 después de que el Barça, ya bajo la presidencia del abogado barcelonés, no pudiera renovar su contrato debido a las limitaciones financieras de la entidad.

"Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada: el Barça está por encima de todos. Su marcha no fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar", admitió Laporta.

En la entrevista, el máximo mandatario azulgrana también se ha referido a las próximas elecciones a la presidencia del club, que deben celebrarse entre el 15 de marzo y el 15 de junio del año 2026. Laporta no ha querido poner una fecha exacta, si bien se ha mostrado favorable a que se celebren antes de unas posibles semifinales de la Liga de Campeones.

"Ahora no pienso en las elecciones, justo ha empezado la temporada y estamos en el fragor de la batalla. Las convocaremos cuando más le convenga al Barça, sobre todo, al equipo. No me hagas decir la fecha, pero sí, por ejemplo, antes de unas hipotéticas semifinales de Champions", ha revelado Laporta.

Laporta admite que la relación con el Real Madrid es "tensa"

El presidente del Barcelona también se refirió a su relación con Florentino Pérez y reconoció que las relaciones con el Real Madrid no son buenas por el 'caso Negreira'.

"No hemos estado nunca casados (con el Real Madrid), lo que sí que es cierto es que las relaciones no son buenas por el 'caso Negreira'. Ellos han presentando hechos irrelevantes e inconcluyentes al juzgado. Supongo que mantener el caso abierto les debe provocar algún interés. Eso no nos gusta y es una situación tensa", indicó Laporta.