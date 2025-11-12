Roban en la casa de Raheem Sterling con el futbolista y su familia dentro de la vivienda

Susto tremendo el que sufrió el pasado sábado Raheem Sterling, futbolista del Chelsea, y su familia. Un grupo de individuos perpetraron un robo en su residencia de Berkshire con el propio Sterling y su familia dentro de la vivienda. Según informa medios británicos, el incidente tuvo lugar cuando el jugador del Chelsea y sus hijos estaban en el domicilio de las afueras de Londres.

"Podemos confirmar que Raheem Sterling fue víctima de un allanamiento en su hogar este fin de semana. También podemos confirmar que él y sus hijos estaban presentes en casa en ese momento", informó un portavoz de la familia del futbolista británico de 30 años los medios británicos.

"Aunque se trata de la máxima violación de la privacidad y la seguridad, estamos agradecidos de poder confirmar que él y sus seres queridos están a salvo", añadió dicho portavoz.

Sterling se enfrentó a los ladrones con un cuchillo de cocina

El Daily Mail asegura que Raheem Sterling se enfrentó con la banda de ladrones, que iban enmascarados, usando un cuchillo de cocina que habría blandido para defender a sus hijos (Thiago y Thai Cruz) y su pareja.

La policía de Thames Valley ha confirmado que existe una investigación en marcha y ha pedido colaboración a la ciudadanía para dar con cualquier información que ayude a descubrir quién llevó a cabo el robo.

"Los oficiales están llevando a cabo una investigación exhaustiva y piden a cualquier persona con información, o si vieron a alguien en el área actuando de manera sospechosa, que se comunique con la policía", informa la policía de la zona.

Daily Mail asegura que el valor de las joyas y relojes robados ascendería a 300.000 libras.

Durante la disputa del Mundial de Catar en 2022, Sterling tuvo que abandonar la concentración de Inglaterra después de que robaran en su casa con su familia dentro. El futbolista, que estuvo cedido la temporada pasada en el Arsenal, no ha jugado ni un minuto este curso con el Chelsea, que lo apartó al no encontrar una salida en verano.