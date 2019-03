Xabi Alonso: "Guardiola y Mourinho tienen cosas de personalidad parecidas"

El centrocampista español del Bayern de Múnich Xabi Alonso cree que la etapa en el conjunto bávaro está "enriqueciendo muchísimo" a su actual entrenador, Pep Guardiola, y afirmó que ve "cosas parecidas" en el carácter del técnico catalán y el portugués José Mourinho, con el que coincidió en el Real Madrid.

"Mourinho es competitivo al 100% y lo que quiere es ganar. Mou agitó a los jugadores, al club, a la afición y creo que hizo cambiar cosas y nos hizo competir. Entre Pep y Mou hay cosas, futbolísticas, muy diferentes y hay cosas de personalidad que yo veo parecidas", manifestó en una televisiva.

Para el centrocampista tolosarra, Pep Guardiola es "muy pragmático" y sabe qué es lo que quiere. "Si tiene que tomar un camino lo hace. Es muy flexible a la hora de tomar decisiones, de hacer planteamientos y buscando lo que él quiere, pero si tiene que tomar cualquier decisión no es que sea fiel solo a una idea, sino a un concepto pero puede cambiar, no es el típico que dice yo juego así y no puedo cambiar, en absoluto, nosotros cambiamos de sistema", explicó.

En este sentido, argumentó por qué la etapa en el Bayern está enriqueciendo a Guardiola. "Sí que en el Barça prácticamente jugaban siempre con el mismo sistema y aquí en cambio se está enriqueciendo a la hora de jugar con diferentes sistemas, con jugadores de diferente perfil, adaptándose a lo que tiene. Aquí él lo está exprimiendo al 100% y lo está mejorando, yo creo, muchísimo", señaló.

Alonso destacó el curso que está llevando a cabo el Bayern en una Bundesliga mucho más competitiva de lo que se cree. "Quedan pocas jornadas, estamos en el buen camino, pero no nos podemos descuidar, estamos compitiendo con un gran rival, y la temporada que está haciendo a nivel de puntos pues podría estar liderando cualquier otra liga en Europa. No se puede quitar mérito a lo que estamos consiguiendo ni pensar que la Bundesliga está garantizada en absoluto", advirtió.

Sobre la destitución de Rafa Benítez, su entrenador en el Liverpool, el mediocentro vasco dijo que las "cosas no salieron como se esperaba". "Igual no pudo implantar sus ideas por lo que fuese, pero bueno ... Todo necesita tiempo, respaldo y también resultados. Los resultados se necesitan para ir ganando tiempo y en un club como el Madrid sin resultados es muy difícil ir ganándote tiempo. No le salió bien por lo que fuese y ya esa etapa se ha quedado pasada", sugirió.

Cree que el Real Madrid tiene plantilla para superar este martes la eliminatoria contra el Wolfsburgo en el Bernabéu. "Sé que pueden eliminar a cualquier equipo. Para mi, está el Madrid dentro de los clarísimos favoritos para la Champions. La Liga se ha complicado mucho y la última bala es la Champions", aseguró.

Así recordó las temporadas en las que estuvo en el conjunto blanco y en las que el campeonato estaba complicado, y "el orgullo, la sensación de que puedes conseguirlo a pesar de cualquier obstáculo que te supone el jugar en el Madrid, y la responsabilidad que hay".

"A doble partido el Madrid puede ganar a cualquiera, por los jugadores que tiene, por las veces que lo ha hecho y sin duda es un rival muy muy temible", reseñó.

"Lo del Cholo tiene un mérito enorme"

Asimismo, se refirió al FC Barcelona como "un equipazo" que tiene tres jugadores "determinantes arriba", aunque no se atreve a considerar al internacional Sergio Busquets como su mejor complemento en el centro del campo.

"Ha sido de los mejores. Creo que es de los jugadores más inteligentes y mejores tácticamente con los que yo he jugado, pero decir el mejor, bueno, cuando jugué con Modric también jugué muy muy bien, porque Luca tenía lo que yo no tengo, tenía el pase, juego entre líneas, luego sabe conducir... y me encontraba muy bien, con Gerard también, o sea que, decir el mejor socio es complicado porque he tenido buenos socios, pero sin duda es un jugador que te da estabilidad", analizó.

Destacó igualmente el trabajo de Diego Pablo Simeone en el Atlético, que para él tiene un "mérito enorme". "Cuando cogió el club y los títulos que ha ganado, la proyección que le ha dado, donde ha situado al Atlético de Madrid, pues tiene muchísimo mérito. No lo conozco porque no hemos trabajado juntos, pero sin duda que todo lo que ha conseguido con el equipo es por las ideas que él tiene, por lo trabajador que tiene que ser, por el equipo que tiene alrededor, y... es un rival que casi nadie quiere, por lo incómodo que es y por lo difícil de batir que es", subrayó.