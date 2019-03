Mourinho: "Es un orgullo que la afición del Real Madrid piense en mí"

Mourinho atendió en exclusiva a 'El Chiringuito de Jugones' tras la eliminación del Real Madrid en Champions. El técnico portugués calificó la derrota como "sorprendente": "Es sorprendente, pero lo veo con mucho respeto por todo lo que han hecho antes. No puedes ganar cuatro, cinco o seis Champions seguidas".

Además, el luso habló sobre los rumores que le sitúan en la órbita del club blanco: "El Real Madrid tiene entrenador, pero obviamente es un motivo de orgullo que la afición piense en mí".

Mourinho negó que haya habido contacto con el Real Madrid e insistió en que todo lo hablado es "hipotético". Por último, reconoció que no mandó ningún mensaje a la plantilla por los rumores: "Saben que cuando hemos ganado he estado feliz, y también saben que no estoy contento por lo que ha pasado. A ver cuándo hace otro equipo lo que ellos hicieron antes. Hay que seguir".

