Así fue el abrupto paso de los ultras del Ajax por Madrid: insultos, bengalas, 'invitados' polacos...

La Puerta del Sol estaba hasta la bandera, pero no era Nochevieja. Más de 4.000 holandeses invadieron Madrid, aunque no no todos con ánimo festivo.

Especialmente delicado para la policía fue el traslado de los hinchas más violentos, unos 1.000, hacia el Santiago Bernabéu.

Sorprende ver en la primera línea a los 'Jude Gang', peligrosos ultras polacos hermanados con los holandeses, responsables de la última gran pelea ultra en Atenas antes de que el Ajax jugara allí.

Viajan desde Cracovia impunemente, se enfrentan cara a cara a los antidisturbios y presumen de estar invitados al Bernabéu. Provocaron varios momentos de tensión en el que la policía tuvo que intervenir.

Te puede interesar:

Parte de la afición del Real Madrid abandonó el Bernabéu antes de tiempo ante la debacle frente al Ajax

No se salva nadie: los memes de la eliminación del Real Madrid ante el Ajax

Debacle histórica del Real Madrid: eliminado en octavos de la Champions por el Ajax