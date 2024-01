El 'Vasco' Aguirre se sincera con Antena 3 Deportes: "En Arabia me llegaron a ofrecer 14 millones"

El buen rollo de Javier Aguirre contagia a cualquiera. El técnico del RCD Mallorca ha atendido a nuestro compañero Josep Soldado, periodista de Antena 3 Deportes, a quien le ha contado su pasado y su futuro, en el que su mujer ha tenido gran importancia. "Nadie puede decir nada bueno sobre ti, nadie", comienza diciendo a una persona presente nada más comenzar la entrevista, pero sobre él pueden decir auténticas maravillas, y es que en Mallorca están encantados.

"En su día me llamó la selección de Arabia"

"Estás hablando con el móvil, te esperan hasta que termines, se acercan cuidadosamente... o estás comiendo y se esperan hasta el postre. En otro lado estás con la cuchara y la sopa y te tiran la foto", cuenta Aguirre, enamorado de la gente de la isla.

Pese a ese cariño, tuvo tentaciones de seguir la moda de entrenar en tierras árabes: "En su día me llamó la selección de Arabia. Cuando dije que no, si eran 2 me dijeron 4, luego 8, más tarde 14...". Pero ahí estaba su mujer, impasible ante las mareantes ofertas: "Me decía mi mujer que me iba solo. Al final no fui, decidió mi esposa. ¿La tuya no decide? (refiriéndose a Soldado), entonces mientes cabrón, no te j...".

"Aquí sigo, robando"

El entrenador del conjunto bermellón no piensa en retirarse, aunque hace unos años pensara lo contrario: "Cuando empecé de entrenador con 40 o 38 años, dije que a los 50 me retiraría. Y no sé qué 50 dije, tal vez de cintura. Pero aquí sigo, robando, digo, entrenando (ríe)".

Donde seguro que no estorba es en en el banquillo del Mallorca, desde donde el 'Vasco' Aguirre nos manda un saludo: "¿Qué tal mis amigos de Antena 3 Deportes? Javier Aguirre, un saludo, feliz año y que tengan mucha salud, aquí desde el invierno de Palma...".

El Mallorca, fuera de descenso

Lo bueno es que han sido unas navidades relativamente tranquilas para él y los aficionados mallorquinistas, que ahora mismo y tras finalizar la primera vuelta están fuera de descenso, concretamente en el puesto 14 con 18 puntos y eso sí, a solo tres de caer al pozo.