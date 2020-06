Valverde: "Quizá el 0-3 es un poco excesivo, no estuvimos brillantes y tenemos que mejorar"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró satisfecho con la victoria conseguida este sábado en Butarque (0-3), pero reconoció que deben "mejorar" de cara al resto del campeonato, además de asegurar que el resultado fue "un poco excesivo".

"Quizá el 0-3 es un poco excesivo. Ellos han hecho méritos para que esa distancia no sea tan amplia. Hemos tenido un alto índice de acierto, pero esto es fútbol. Le reconozco al Leganés el esfuerzo que ha hecho hoy a pesar de la derrota y lo que viene haciendo toda la temporada", indicó Valverde en rueda de prensa.

"A todos nos gusta ganar y tener muchas ocasiones y que el rival no te haga ninguna, pero no siempre es así. Ellos han sido muy combativos y apenas habían recibido goles. Hoy les hemos hecho tres, pero nos costó pasar sus líneas, nos dificultaron mucho el juego por dentro. Ha sido un partido complicado, no lo niego", añadió en su resumen.

Además, el 'Txingurri' admitió que en la segunda mitad cambió el encuentro. "Ellos han dado un paso adelante y nos han podido empatar. Eso conllevaba un riesgo al abrir el partido y así ha pasado porque hemos hecho el tercero. Doy por bueno el resultado. No hemos estado brillantes y sabemos que tenemos que mejorar, pero repito, valoramos mucho al rival", dijo.

En este sentido, el técnico culé agradeció los goles de Luis Suárez. "Tenemos jugadores resolutivos, como Luis y Paulinho. Eso nos ayuda y estamos contentos. Nosotros buscamos el juego que es el que nos da el resultado, pero eso hay que concretarlo en las áreas. Ahora ya no me preguntarán por Luis Suárez", espetó entre risas.

"Y Marc André Ter Stegen está haciendo una gran temporada, nos da mucha seguridad. Agradecemos mucho sus paradas, ha tenido varias en ocasiones del Leganés", finalizó Valverde, que no vio tarjeta amarilla en la acción de Piqué sobre Amrabat, que le impedirá jugar ante el Valencia por ciclo de amonestaciones.

"Amrabat protege muy bien el balón. No sé si ha sido falta a favor o en contra, pero la tarjeta me ha parecido excesiva. El árbitro lo ha visto así", finalizó.