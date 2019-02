Valverde: "¿Luis Suárez? Es difícil no contar con un jugador así"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este viernes que sólo piensa en el partido de este sábado frente al Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y no en los dos Clásicos que le seguirán, ya que ve al equipo hispalense como un rival "temible" en su campo y ha recordado que en la Copa del Rey, en el último duelo allí, perdieron.

"Tomamos como referencia varios partidos, el 6-1 es uno de ellos pero también el que jugamos allí y perdimos. Sabemos que el Sevilla en su campo es un equipo temible, está sacando grandes resultados en su campo aunque fuera de casa no esté al mismo nivel, lo que les está penalizando", manifestó en rueda de prensa.

Valverde también calificó de "duro" a un rival que en su casa consigue "buenos resultados" contra equipos de arriba.

"El último partido allí lo perdimos. Sabemos la importancia que tiene, es una de las salidas más difíciles que nos quedan en esta segunda vuelta", añadió en este sentido.

Presupone por ello un partido complicado, y el primero de tres que serán claves, como el duelo de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid y el Clásico de LaLiga, también en el Santiago Bernabéu.

"Nos vienen en siete días tres partidos durísimos", avisó.

Pero, primero, quiso dejar bien claro que deben superar un escollo mayúsculo. "Jugamos contra un rival que es durísimo, y a partir del sábado ya lo habremos dejado atrás. Queremos mantener la diferencia o aumentarla si se puede porque será un partido menos el que queda y ante un rival de los importantes", se sinceró.

"Hace una semana le llevábamos 6 puntos al Real Madrid y ahora 9, al Atlético le mantenemos la distancia. Nos gustaría seguir ganando y manteniendo la distancia. Aunque el Clásico esté ahí nos centramos en lo que tenemos por delante", recalcó.

De todos modos, el extremeño cree que nada está "decidido" ahora ni lo estará dentro de una semana, porque hay otros equipos "apretando" como el Atlético de Madrid. "Nuestra intención es fijarnos en nosotros y no en lo que hagan los contrarios, e ir paso a paso y no jugar el partido del Bernabéu antes que el del Sevilla", pidió.

Pese al empate (0-0) en Lyon, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, Valverde ve "bien" a su equipo. "A veces no ganas porque generas poco aunque domines, como nos pasó en Bilbao. Otras veces porque generas mucho y no aciertas, pero pensamos que este es el camino. A veces no hay que mirar las estadísticas tan cortas, pero qué más da, si hay que ganar mañana y el otro y el otro", apuntó.

Por otro lado, el técnico azulgrana restó importancia al mal momento a nivel goleador de Luis Suárez, sobre todo a domicilio y en la 'Champions', donde hace años que no logra marcar, "Nos garantiza que va a tener ocasiones de gol en cada partido y es difícil no contar con un jugador así", argumentó.

"Pensamos que sí, que está para jugar", sentenció sobre Samuel Umtiti.

"El otro día ya entró en la lista. Vienen partidos difíciles y complicados, y ocasiones porque Vermaelen no está y Lenglet está a falta de una tarjeta para cumplir ciclo, así que tiene que estar preparado y sabemos todos el nivel que tiene, que debe coger con partidos", admitió.

"Para analizar los fichajes hay que estar en el momento justo de lo que sucedió en ese momento. Teníamos dos centrales, tienes que pensar en cubrirte por si pasa alguna cosa. Es verdad que esos jugadores no están participando mucho, sabían el rol que iban a tener y en el caso de Todibo de una manera clara y justa. Vinieron a ayudarnos, está claro para todos", comentó sobre Murillo y Boateng, refuerzos de invierno casi ni utilizados.