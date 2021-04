El Valencia responde al informe de la Liga: "Que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera"

Continúa la polémica por el presunto caso de racismo en la Liga Santander. El Valencia ha emitido un comunicado oficial como respuesta al informe de la competición sobre lo ocurrido entre Juan Cala y Diakhaby durante el Cádiz - Valencia.

Después de que LaLiga no encontrara pruebas concluyentes sobre el supuesto insulto de Juan cala, el Valencia asegura en su página web que "la investigación no puede confirmar 'TODAS' las palabras que Diakhaby escuchó".

El informe no concluye pruebas que confirmen la denuncia de Diakhaby, pero el club valencianista asegura que eso no quiere decir que el jugador del Cádiz no pronunciara las palabras.

"El Valencia CF quiere destacar que LaLiga haya llevado a cabo su propia investigación, pero en ningún caso el Club cambia su opinión sobre lo que sucedió durante el partido y mantiene su total apoyo a Diakhaby", dice parte del comunicado del Valencia CF.

Es el último episodio de una larga serie de desencuentros entre ambos clubes con la Liga de por medio. Juan Cala ya ofreció una rueda de prensa en la que negó haber insultado a Diakhaby en términos racistas, pero el jugador del Valencia lo volvió a afirmar justo después.