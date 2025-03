Manifestación masiva pasados cuatro meses de la DANA para pedir la dimisión de Mazón

Este sábado ha tenido la quinta manifestación contra la gestión del presidente valenciano, Carlos Mazón, durante la DANA. Según Delegación del Gobierno, unas 30.000 personas han asistido a la manifestación para pedir responsabilidades por las 227 muertes que "podrían haber sido salvadas".

La protesta, que comenzó a las 18:18 horas en la calle Colón y recorrió el centro de la ciudad hasta la avenida Navarro Reverter, en la Puerta del Mar. El evento, convocado por diversas asociaciones de víctimas y apoyado por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, volvió a exigir la dimisión de Mazón y mayor responsabilidad por la tragedia que causó la tormenta.

Las movilizaciones, que se producen cuatro meses después del desastre, estuvieron marcadas por un fuerte contenido emocional. Bajo la pancarta que decía "Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. Asesinos", familiares de las víctimas, junto a representantes de las asociaciones de afectados y comités locales de emergencia, encabezaron la marcha. Se corearon consignas como "Mazón dimisión", "El president a Picassent", y "No són morts, son assasinats", mientras los participantes mostraban carteles con fotos de las víctimas y mensajes de justicia.

La tragedia de la DANA, que dejó 227 muertos, tres desaparecidos y miles de damnificados, sigue causando un gran dolor entre los afectados. Muchas de las pancartas expresaban el sentimiento de rabia y frustración hacia la gestión de Mazón, que, según los organizadores, ha sido caracterizada por la "inactividad" y la "negligencia". En este sentido, Rosa María Álvarez, una de las representantes del colectivo de víctimas, no dudó en calificar la actitud del presidente valenciano de "burla" y exigió su dimisión "de manera inexcusable". "Ya no podemos aguantar más. Para las familias esta semana ha sido muy mala. No nos ha representado desde el día 29", denunció.

Otro de los puntos de crítica fue la falta de una alerta temprana que, según los afectados, habría podido salvar muchas vidas. Mariló Gradolí, de la Asociación Víctimas 29 de Octubre, lamentó que "la gente no se va a cansar de decir que una alerta a tiempo hubiera salvado muchísimas vidas, la mayoría de ellas". También remarcó que la responsabilidad no solo es judicial, sino social, y exigió que Mazón dimitiera "por la dignidad de todos los valencianos".

Entre los asistentes, algunos de los cuales han perdido a familiares en la catástrofe, también se encontraba Ernesto Martínez, quien cuestionó la ausencia de Mazón en momentos clave, como en la Crida, uno de los eventos más importantes de la ciudad. "¿Por qué el máximo representante de un pueblo no está en el día más importante de Valencia?", se preguntó, mientras denunciaba que el presidente estaba "escondiéndose como las ratas".

La manifestación continuó con la lectura de un manifiesto en el que las portavoces, emocionadas, recordaron a sus seres queridos y exigieron justicia. En el texto, señalaron que la verdadera causa de las muertes no fue la lluvia o los barrancos, sino "la irresponsabilidad de aquellos con la obligación de actuar". En su intervención, afirmaron que "un pueblo que olvida está condenado a repetir su propia historia" y pidieron que se investigara la gestión de la crisis. "Si aquellos con poder y responsabilidad de actuar lo hubieran hecho en el tiempo y forma correcta, todos o casi todos se hubieran salvado", expresaron, entre los aplausos de los manifestantes.

A continuación, se realizó un minuto de silencio, seguido de la simulación de la alarma Es-Alert, en un emotivo acto de recuerdo a las víctimas. Tres representantes de los comités de reconstrucción leyeron otro manifiesto en el que subrayaron la importancia de la acción de la población civil organizada para la reconstrucción de los municipios afectados, reiterando que "sin comunidad ni vecindario no hay reconstrucción, hay corrupción".

Por su parte, José Muñoz, síndic del PSPV-PSOE, también acudió a la protesta y criticó duramente a Mazón. "Ya está constatado como un hecho que no estuvo al frente de la emergencia", señaló, y reiteró su petición de que el presidente dimitiera. Además, pidió a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que tomara medidas y destituyera a Mazón, acusándolo de no asumir las responsabilidades adecuadas por la tragedia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.