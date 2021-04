Diakhaby rompe su silencio: "Me dijo 'negro de mierda' y un jugador del Cádiz nos pidió volver si se disculpaba"

Mouctar Diakhaby ha roto su silencio para contar su versión de lo ocurrido en Cádiz durante la última jornada de Liga Santander. El jugador del Valencia asegura que Juan Cala le llamó 'negro de mierda', algo que ha negado unas horas antes el futbolista del Cádiz.

"En Cádiz, el domingo, un jugador me insulta. Las palabras son: negro de mierda. Eso es intolerable, no puedo consentir eso. Eso no puede pasar en las ligas", afirma Mouctar Diakhaby en el vídeo.

"Después decidimos ir al vestuario y un jugador de ellos pidió a un jugador nuestro que volviésemos al campo si Cala se disculpaba. Nosotros dijimos que las cosas no eran así", asegura el jugador del Valencia, que agradece el apoyo recibido por parte del club.

Rotundo comunicado del Valencia: "Juan Cala, no te creemos"

El Valencia responde a Juan Cala a través de un contundente comunicado oficial bajo el título 'Juan Cala, no te creemos' en su cuenta oficial de Twitter. El futbolista del Cádiz ha negado haber insultado con términos racistas a Mouctar Diakhaby.

Todo ocurrió durante la última jornada de Liga Santander. El futbolista del Valencia Mouctar Diakhaby se quejó de insultos racistas por parte de Juan Cala y el Valencia decidió abandonar el campo.

El jugador del Cádiz negó en todo momento haber pronunciado la frase 'negro de mierda', que es de lo que se le acusaba en el momento de la polémica. Más tarde El Valencia regresaba al campo y el partido se reanudaba con victoria de los andaluces.

Juan Cala ha ofrecido una rueda de prensa hoy para negar este insulto racista: "De lo que sucede a lo que luego pasa... Es todo un circo. Hay dos opciones, o Diakhaby se lo ha inventado o lo entendió mal. El resto es un circo".

El Valencia no ha tardado en responder a este rueda de prensa: "Juan Cala ha perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado".