El Valencia lleva más de dos meses sin ganar en la Liga BBVA

El Valencia está atravesando una temporada que a buen seguro, salvo segunda vuelta perfecta, sus aficionados no van a recordar con alegría. Con 19 partidos disputados están en el puesto 11º con 23 puntos y están a 6 de Europa League y a 16 del cuarto puesto de acceso a Champions League que ostenta el Villarreal. Todo se explica con la mala racha que atraviesa el cuadro che, una que no se ha solucionado con el despido de Nuno y la llegada de Neville y que tiene a los valencianistas sin disfrutar de una victoria en la Liga BBVA desde el pasado 7 de noviembre de 2015.

Ha llovido, y mucho, desde aquel partido en Balaídos. Con Nuno en el banquillo, los de la ciudad del Turia se impusieron con claridad al Celta por 1-5 con dobletes de Alcácer, de Parejo y con un gol de Mustafi. Tras esa goleada, no ha habido un solo encuentro en el que los che hayan sumado tres puntos del tirón. Ni siquiera el cambio de técnico ha supuesto un subidón de adrenalida. Es más, ha supuesto todo lo contrario, pues Neville no solo no iguala sino que empeora todo número logrado por el extécnico portugués del Valencia.

A pesar de que el 1-1 ante el Barça, cuando Voro se sentó de forma provisional en el banco de Mestalla, ilusionó a la hinchada che por la forma de lograr el empate y por ante quién se consiguió, con el británico en el banquillo el Valencia no gana. Neville tan solo suma dos triunfos como entrenador valencianista ante Barakaldo y Granada en Copa del Rey. En la Liga BBVA, todo están siendo decepciones. Su bagaje, en cinco partidos, es de tres puntos.

La noticia que aumenta la preocupación es la gran cantidad de dinero que el club che ha desembolsado de cara a esta temporada en jugadores cuyo rendimiento está siendo menor del esperado. Negredo, defenestrado por Nuno, y Rodrigo, costaron cada uno 30 millones de euros. Abdennour, lejos del nivel de Otamendi, 25. Andre Gomes, el mejor de todas sus incorporaciones, 15, al igual que Cancelo. Anderson Santos y Santi Mina, 10. Y Ryan, 7. En total, su gasto asciende a 142 millones, siendo la entidad de la Liga BBVA que más gastó el verano.

El resultado de todo ha sido la eliminación de Champions League en un grupo en el que sí ha pasado el Gante y el estar en una de sus peores temporadas en la competición liguera. A 16 puntos del Villarreal, de la Champions, los valencianistas han terminado su peor primera vuelta en 18 años.