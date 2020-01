Usain Bolt se probará con el Borussia Dortmund para llegar al fútbol profesional

El atleta jamaicano Usain Bolt afirmó que espera que las pruebas que realizará en marzo en el Borussia Dortmund le abran las puertas del fútbol profesional, en particular las del Manchester United.

"Haremos pruebas con el Borussia Dortmund y eso determinará lo que haga (...), de qué manera evolucionará", expresó Bolt, múltiple campeón olímpico, al periódico 'Daily Express'.

"Si dicen que soy bueno, y que necesito un poco de entrenamiento, lo haré", agregó el exvelocista de 31 años, que sumó ocho oros olímpicos durante su trayectoria.

Sin embargo, el objetivo de Bolt no es jugar en el equipo alemán, sino en el Manchester United, el club del que es aficionado.

"Uno de mis mayores sueños es firmar con el Manchester United. Si el Dortmund dice que soy lo suficientemente bueno, entonces me dedicaré a ello y entrenaré muy duro", apuntó.

El excorredor reveló, en ese sentido, que ya conversó con Alex Ferguson, histórico entrenador de los 'red devils'.

"Le dije que me recomendara. Me dijo que si me ponía en forma y disponible, verá qué puede hacer", explicó Bolt, que se retiró el año pasado de las pistas durante los Mundiales de Londres.