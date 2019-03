Últimas horas del mercado de fichajes

Los grandes 'culebrones' del verano todavía esperan una solución. David de Gea quiere cerrar su fichaje por el Real Madrid tras un verano tortuoso, en el que las informaciones daban por supuesta su llegada a Chamartín, pero las negociaciones se han ido alargando hasta llegar al cierre de mercado sin una solución. El de Illescas sigue en su guerra particular con el United y su técnico, Louis Van Gaal, que no le deja salir del equipo, pero tampoco le convoca para jugar.

Hay otras llegadas que a pesar de darse por supuestas, no acaban de cuajar. Es el caso de Joaquín, que a pesar de haber manifestado su deseo de volver al Betis, no consigue la deseada vuelta a casa. Álvaro Vadillo no acaba de ultimar su llegada al Rayo Vallecano precisamente desde el Betis, por unos desacuerdos a última hora con su contrato. Betis y Eibar pelean por Izet Hajrović, que parecía confirmado jugador verdiblanco, pero que puede cambiar Heliópolis por Ipurúa en el último momento.

También hay algunos fichajes ya confirmados, pero no presentados: Raúl García con el Athletic Club, procedente del Atlético de Madrid, y Wakaso, que llega cedido desde el Celtic de Glasgow a Las Palmas con opción de compra.

Por último, los interminables rumores. La salida de Keylor Navas del Real Madrid en el caso de llegar David de Gea se da por supuesta, por lo que el portero costarricense tendría que buscar otro destino en menos de 24 horas. Otro portero, Víctor Valdés, parecía cerrado con el Besiktas, pero el fichaje se canceló en el último momento, por lo que tendría que buscar equipo rápidamente, o bien quedar libre.

En cuanto al mercado internacional, lo más relevante es la posible salida de Chicharito del Manchester United, pretendido por multitud de equipos. N'Koulou podría recalar en el Chelsea, y Draxler se quedaría en la Bundesliga, cambiando el Schalke 04 por el Wolfsburgo, que ya ha atado también a Dante, procedente del Bayern de Múnich.