La cronología del 'caso Rubiales': Los convulsos 22 días desde el beso no consentido a Jenni Hermoso hasta su dimisión

¿Quién iba a decir que el 20 de agosto de 2023 sobre las 15 horas de la tarde (horario peninsular) íbamos a estar celebrando en España el Mundial de la Selección Femenina de Fútbol? Pues así fue, pero solo a medias... porque... ¿quién iba a decir que a partir de ese momento íbamos a hablar de todo menos de las campeonas del mundo?

20 de agosto

La celebración... Lo que debía ser un momento de felicidad plena para jugadoras, entrenadores, directivos de la Federación y especialmente millones de españoles, terminó siendo objeto de polémica, debate y juicio durante más de 20 días. Todo empezó con el beso no consentido de Luis Rubiales, presidente entonces de la RFEF, a la jugadora Jennifer Hermoso tras un cariñoso e intenso abrazo entre ambos en el pasillo de los medallistas.

Muchos lo vieron en directo, algunos le dieron importancia, otros no, pero a todo el mundo le chocó. No tardaron en llegar las primeras reacciones en España y el resto del mundo: tuits, mensajes, publicaciones, fotografías del momento del beso... El suceso comenzaba a tener un recorrido social. Mientras tanto, Jennifer Hermoso, totalmente efusiva en vestuarios, realizó un directo de Instagram con sus seguidores para celebrar el Mundial y, tras varias preguntas de algunos usuarios, hablar sobre el beso con Rubiales: "Pero qué hago yo? No me ha gustado eh", dijo la madrileña riendo mientras comía y disfrutaba del título con sus compañeras. Ese mismo día, y justo antes de que Rubiales bajara a celebrar el título con el equipo, se tocó sus partes de forma obscena delante de la reina Letizia, la infanta Leonor y demás personalidades del palco. Ese mismo día por la noche, Hermoso le quita importancia a lo sucedido en varias entrevistas, una a la Cadena Cope: "Hay gente que le querrá dar importancia, otra no se la dará...".

21 de agosto

El tema ya ha explotado socialmente. El Gobierno y Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, califica de "inaceptable" el beso de Rubiales a Hermoso y le "insta a pedir explicaciones". Durante esas horas ya había miembros del Gobierno y de la oposición criticando por redes sociales la actitud del granadino.

22 de agosto

Luis Rubiales, a través de las redes de la RFEF, emite un vídeo grabado en el que pide perdón por el gesto obsceno en el palco y da sus explicaciones sobre lo sucedido con Hermoso: "Seguramente me equivoqué pero ocurrió lo que ocurrió de manera espontánea sin mala fe por ninguna de las dos partes...". Rubiales quiso convencer a la futbolista para que apareciera en el vídeo y explicar lo ocurrido, algo a lo que ella se negó.

24 de agosto

Jennifer Hermoso rompe su silencio y pide "medidas ejemplares" contra Luis Rubiales en un comunicado que emitió el sindicato Futpro. "Desde el sindicato estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables", dice parte del escrito.

25 de agosto: La Asamblea de la RFEF

Fue el día 'D'. Aquí todo se fue de las manos... Luis Rubiales pronuncia un discurso en la Asamblea de la RFEF en el que después de volver a reincidir en sus explicaciones sobre el beso a Hermoso y pedir disculpas sobre su tocamiento en el palco... asegura que no dimite. "No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir", grita el presidente de la RFEF ante la incredulidad de los allí presentes. Algunos aplauden (De la Fuente, Vilda, Montse Tomé...).

Horas más tardes Jennifer Hermoso publica un comunicado personal en sus redes: "Las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido...".

26 de agosto: La FIFA le suspende

Hasta entonces la primera consecuencia de calado a nivel institucional. La FIFA "suspende provisionalmente a Luis Rubiales de sus funciones durante 90 días". La RFEF nombra como presidente interino a Pedro Rocha.

Además, la Federación insiste en defender a Rubiales y contesta el comunicado de Hermoso rebatiéndolo con fotografías del momento previo al beso. Por otra parte, hasta 11 miembros del equipo técnico de Jorge Vilda dimiten.

28 de agosto

La madre de Luis Rubiales decide encerrarse en la Iglesia Divina Pastora, Motril, para iniciar una huelga de hambre por la "cacería injustificada contra su hijo". Dice que quiere estar indefinidamente pero la finaliza a los tres días y es ingresada en un hospital para hacerle un chequeo médico. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se querella por agresión sexual y coacciones.

29 de agosto

El CSD, de mano de Víctor Francos, envía al TAD toda la información requerida para que se abra un expediente a Rubiales por una "falta muy grave" y que eso pueda posibilitar al CSD a la inhabilitación del granadino como presidente de la RFEF.

31 de agosto

El TAD considera que el beso de Rubiales a Hermoso es una falta "grave", pero no "muy grave" como quería y esperaba el CSD y el Gobierno, algo que impide a estos poder inhabilitar al motrileño. Ese mismo día, el exfutbolista emite un comunicado personal en la red social 'X' y vuelve a excusarse... "Fue un acto mutuo y consentido, producto del gran entusiasmo". Mientras tanto, la RFEF le ha quitado el sueldo, el coche oficial...

1 de septiembre

Luis de la Fuente, seleccionador español, se pronuncia por segunda vez tras lo sucedido... la primera fue en un comunicado, ahora en directo ante los periodistas. "No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error, un error humano inexcusable. Si pudiera volver a atrás no volvería a cometer ese acto", explicó el entrenador sobre sus aplausos al discurso de Rubiales en la Asamblea.

2 de septiembre

El Gobierno pide al TAD la suspensión cautelar de Rubiales, pese a que estos ya habían decidido que el beso fue "grave" y no "muy grave". Apelan a que toda esta polémica "está afectando a la imagen del deporte español y de España".

4 de septiembre

Cuatro días antes del Georgia - España de clasificación para la Eurocopa... Los 4 capitanes (Morata, Azpilicueta, Rodri y Asensio) emiten un comunicado leído por el delantero del Atlético delante de la prensa y del resto de jugadores en el que tildan el comportamiento de Rubiales como "inaceptable".

5 de septiembre

Jorge Vilda es sustituido como seleccionador femenino y le sustituye su segunda, Montse Tomé, un cambio que muchos no comparten ya que ella también aplaudió las palabras de Rubiales en la Asamblea.

"Ponemos en valor su intachable conducta personal y deportiva, siendo una pieza clave en el notable crecimiento del fútbol femenino en España. Durante su extensa etapa, Vilda ha sido promotor de los valores del respeto y la deportividad en el fútbol", se puede leer en el comunicado de la RFEF.

8 de septiembre

La Fiscalía de la Audiencia Nacional presenta una querella contra Luis Rubiales por un delito de agresión sexual y otro de coacciones a Jenni Hermoso.

Se presenta después de que el martes 5 de septiembre la futbolista compareciera ante la fiscal, en compañía de su abogada, y asegurara que los hechos "se produjeron sin su consentimiento".

11 de septiembre

'Fin del culebrón'. La RFEF anuncia oficialmente en un comunicado la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la institución. El granadino concedió una entrevista al periodista británico Piers Morgan en Londres para comunicar su decisión.